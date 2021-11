Durante la reciente edición del programa ‘Magaly TV: la firme’, Magaly Medina pasó un bochornoso momento al intentar imitar con pruebas de ADN el programa que conduce diariamente su colega Andrea Llosa.

El hecho sucedió cuando la popular ‘Urraca’ intentaba demostrar que la hija de Roxana Valiente también es hija del salsero Antonio Cartagena con una prueba de ADN de la hermandad.

Para ello recurrieron al mismo laboratorio que apoya el programa de Andrea Llosa, Biolinks, y abrió el sobre cerrado en su programa en vivo.

En un primer momento Magaly Medina evidenció su desconocimiento sobre las pruebas de ADN. “A ver dónde está la prueba, yo no estoy acostumbrada a estas pruebas de ADN, no sé dónde está el resultado, supongo que en las conclusiones”, indicó con una sonrisa nerviosa.

Sin embargo, mayor fue su sorpresa al leer que el resultado era negativo, por lo que según ese análisis la menor no sería hija de Antonio Cartagena. La conductora se mostró confusa y atinó a mandar a un corte comercial mientras verificaba esta información.

“El análisis permite afirmar con certeza científica... Oh no. ¿Este es el mismo sobre? ¿Esta es la conclusión pues no? Oye, vámonos a un corte y volvemos con los resultados”, expresó la figura de ATV bastante sorprendida.

Tras el regreso del corte comercial, Magaly Medina explicó que estaba en shock por los resultado. “Yo no hago programas de ADN, entonces no sé lo que puede pasar, me he quedado en shock de verdad”, agregó la conductora de televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes se disfrazan de Melissa Paredes, ‘Gato’ Cuba y el bailarín

Jóvenes se disfrazan de Melissa Paredes, Rodrigo ‘Gato’ Cuba y el bailarín por Hallowen. (Fuente: Tik Tok)