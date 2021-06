Taylor Gecking es una joven que siempre le ha apasionado todo lo relacionado con la popular cadena de comida rápida, McDonald’s, y es que desde muy niña corría por el parque infantil de su restaurante local.

Ahora que tiene 31 años, Taylor Gecking ha llamado la atención en las redes sociales debido a que decidió dar rienda suelta a su pasión por McDonald’s con los casi 100 objetos que ha coleccionado hasta el momento.

Es por eso que transformó parte de su casa, ubicada en Richmond (Virginia, EE.UU.), en un auténtico museo de McDonald’s, con paredes rojas y amarillas, y enormes arcos dorados, justo como lucen los restaurantes de esta franquicia.

Además, luce en una vidriera de Ronald McDonald los innumerables objetos de colección que posee de la cadena.

“Mi obsesión con McDonald’s comenzó cuando era niña. Visité el lugar de juego cuando todavía usaban los personajes de McDonaldland, Ronald, Grimace, Hamburgular. Mi hermana y yo nos divertimos mucho trepando y deslizándonos en el pelotero. Un almuerzo mundano se convirtió en algo que esperar”, contó Taylor en su cuenta de Facebook.

La aficionada dijo comenzó a armar su colección hace dos años cuando ella y su esposo encontraron durante un viaje por carretera la vidriera de Ronald McDonald.

“Me alejé ese día, pero un año después, mientras conducíamos por la misma área, le pedí que se detuviera en el mercado de pulgas para ver si todavía estaba allí. El precio no había bajado y todavía no podía pagarlo, así que tristemente me alejé de nuevo. Mi esposo pudo ver lo triste que me puse y al día siguiente, mientras yo estaba en el trabajo, condujo el viaje de ida y vuelta de ocho horas a Virginia Occidental, y a la noche estaba en mi casa”, reveló Taylor la sorpresa que le hizo su esposo.

Desde ese momento comenzó a recolectar diversos objetos de McDonald’s, ya sea en centros comerciales de antigüedades o mercados de pulgas, así como a través de internet.

Precisamente, Taylor Gecking contó que su objeto más preciado son los arcos dorados que cuelgan de la pared sobre sus escaleras, el cual es un letrero original de los años 70 sacado de un verdadero restaurante McDonald’s.

“Terminé mi muro de McDonald’s durante la pandemia, por lo que nadie más lo ha visto en persona todavía. No importa qué elementos agregue a la colección, mi ventana de Ronald McDonald siempre será mi favorita, pero sentí una emoción realmente infantil cuando colgamos el letrero gigante en la pared”, confesó.

