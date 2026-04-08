La exitosa serie de terror “From” estrenará su cuarta temporada en Latinoamérica el próximo 20 de abril, a través de la plataforma Universal+, según anunció la productora del contenido.

La producción, creada por John Griffin, retoma la historia del sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, quien lidera a los habitantes de un pueblo atrapado por fuerzas sobrenaturales.

La serie también cuenta con la participación de la actriz nominada al Premio Óscar Catalina Sandino Moreno, quien interpreta a Tabitha, un personaje clave en el desarrollo de los misterios que rodean al pueblo.

La historia continúa tras un final lleno de revelaciones

El final de la tercera temporada dejó abiertas varias interrogantes tras la misión de Boyd para salvar a Fatima, enfrentándose al renacimiento de una de las criaturas más peligrosas del lugar.

Al mismo tiempo, el personaje de Tabitha descubrió una revelación sobre su vínculo con el pueblo, situación que implicó un sacrificio familiar que tendrá consecuencias en la nueva temporada.

El creador de la serie, John Griffin, adelantó que la nueva entrega marcará el inicio de una etapa distinta dentro de la historia.

“Con la culminación de la temporada 3 hemos llegado, en muchos sentidos, al final del comienzo. En la temporada 4 inicia un nuevo viaje”, señaló Griffin en declaraciones al medio Forbes.

Un pueblo atrapado por fuerzas sobrenaturales

La trama de “From” se desarrolla en un pequeño pueblo que aparenta ser tranquilo, pero del que nadie puede escapar.

Durante las noches, los habitantes deben resguardarse en sus casas para evitar ataques de criaturas que emergen del bosque y que se caracterizan por su capacidad para engañar a las personas antes de atacarlas.

Estas figuras, inicialmente amigables en apariencia, se convierten en amenazas letales cuando logran ingresar a los hogares.

Qué se espera de la cuarta temporada

La nueva temporada presentará conflictos internos entre los sobrevivientes y la aparición de nuevos antagonistas que pondrán en peligro la estabilidad del grupo.

Entre los principales elementos que marcarán la trama destacan:

La posibilidad de que el sheriff Boyd enfrente un desgaste físico y emocional extremo

El regreso de la criatura conocida como Smiley

La aparición de un nuevo antagonista denominado “Hombre del Traje Amarillo”

Tensiones internas entre los habitantes del pueblo

Estas situaciones aumentarán la incertidumbre sobre si los personajes lograrán escapar o permanecer atrapados en el lugar.

Elenco y producción internacional

El reparto principal incluye a:

Harold Perrineau

Catalina Sandino Moreno

Eion Bailey

Hannah Cheramy

Simon Webster

Ricky He

Chloe Van Landschoot

Corteon Moore

La serie cuenta con producción ejecutiva de Jeff Pinkner y dirección de Jack Bender, conocidos por su trabajo en producciones televisivas de gran alcance internacional.

La distribución internacional está a cargo de Paramount Global Content Distribution.