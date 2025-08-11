La Generación Z no solo consume moda: la reinventa. Entre siluetas relajadas, referencias noventeras y una obsesión por lo auténtico, su estilo urbano combina comodidad, funcionalidad y una fuerte carga de personalidad. En este universo no hay reglas estrictas; se trata de expresar quiénes son a través de códigos visuales cada vez más diversos.

Expertos de adidas identifican las tendencias clave que están marcando la pauta:

Influencias noventeras y dosmileras: La icónica chaqueta Firebird , con su silueta deportiva clásica y líneas minimalistas, es un ejemplo de funcionalidad con nostalgia, ideal para looks en capas o para relajar outfits más formales.

Layering minimalista: La superposición de prendas básicas en tonos neutros o pasteles crea volumen y textura sin sobrecargar. Poleras, camisas oversized y chalecos ligeros son piezas clave para el día y la noche.

Equilibrio casual-pulido: Jeans de corte recto, buzos monocromos y accesorios minimalistas componen una estética "effortless" que se adapta de la universidad a planes nocturnos improvisados.

Zapatillas icónicas: Las adidas Superstar, con su diseño atemporal y la punta shell toe, siguen siendo favoritas por su versatilidad para combinar con jeans wide leg y cropped tops, o con pantalones cargo y hoodies oversized.

Para esta generación, el estilo va más allá de la apariencia: es una extensión de sus valores. Prefieren prendas cómodas, con historia y capaces de adaptarse a múltiples contextos, reafirmando así que la moda también es una forma de contar quiénes son.