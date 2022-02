“Harry Potter y el cáliz de fuego” es la cuarta película basada en la famosa serie de novelas homónimas escritas por J. K. Rowling. Se estrenó en 2005 y fue la primera en recibir la clasificación PG-13 por contener escenas de violencia y terror. Esta cinta presentó a un refrescante elenco de actores, entre los cuales destaca uno que, si bien tiene un importante rol, no emitió muchas palabras.

En la cuarta entrega se vio la evolución de Hermione Granger, quien dejaba atrás la pubertad para ingresar a la adolescencia con una imagen renovada, la cual llamó la atención de algunos de sus compañeros. Los galanes interesados en la joven fueron Ron Weasley y Viktor Krum, siendo este último con quien se concreta un fugaz romance.

La presencia de Krum, el jugador de Quidditch más famoso del mundo mágico, forma un triángulo amoroso entre Granger y Weasley; sin embargo, a pesar de su relevancia este personaje tiene una escasa participación oral.





Emma Watson es Hermione en 'Harry Potter' (Foto: Warner Bros.)

VIKTOR KRUM EN “HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO”

Pocos han notado que el estudiante de Durmstrang, interpretado por Stanislav Yanevski, no tiene más de dos diálogos. Sus líneas son ”You have no business here! This tent is for champions, and friends” y “Hermione, this is for you, write me, promise”, lo que sumado hace 20 palabras en total.

Parece increíble lo limitadas que son sus intervenciones, debido a que aparece en diversas escenas a lo largo de la cinta.

¿SU PARTICIPACIÓN ERA LA MISMA EN EL LIBRO DE J.K. ROWKING?

Si bien Viktor no es un personaje hablador, en el libro de J.K. Rowling tenía algunas participaciones más. Una de las escenas descritas en la novela es cuando Hermione le explica cómo pronunciar correctamente su nombre “Her-my-oh-nee”.

Stanislav Ianevski en el rol de Viktor Krum (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SE SABE DE STANISLAV YANEVSKI?

Tras su paso por Harry Potter, el actor no ha tenido muchos proyectos. En 2021, fue parte del largometraje Stanislav Yanevski y actualmente está inmerso en la miniserie “Devil’s Right Hand”, creada por Clayton T. Smith. Sobre su fortuna, algunos medios especulan que esta ascendería al millón de dólares.