La película de terror psicológico “Hokum: La Maldición de la Bruja” llegará a las salas de cine del país el 14 de mayo, con una propuesta cinematográfica que combina suspenso, misterio y elementos sobrenaturales.

El filme presenta una historia que explora los límites entre la realidad y lo paranormal, con una narrativa que apuesta por la tensión psicológica y la construcción progresiva del miedo.

Una historia marcada por el misterio y lo sobrenatural

La trama sigue a un escritor de novelas de terror que decide viajar a una remota posada en Irlanda con el objetivo de esparcir las cenizas de sus padres.

Sin embargo, lo que inicialmente parece un viaje personal se transforma en una experiencia inquietante cuando descubre que el lugar tiene una oscura reputación y está rodeado de relatos sobre fenómenos paranormales.

A medida que avanza su estancia, comienzan a ocurrir sucesos inexplicables que generan una atmósfera de tensión creciente y ponen en duda la estabilidad emocional del protagonista.

Elenco y dirección del filme

La película es protagonizada por el actor Adam Scott, acompañado por Peter Coonan y David Wilmot, quienes participan en el desarrollo de una historia centrada en el suspenso psicológico.

La dirección está a cargo de Damian McCarthy, cineasta reconocido por su estilo narrativo enfocado en la construcción de atmósferas inquietantes y el uso del silencio como recurso dramático.

La propuesta busca atraer a los seguidores del género de terror psicológico mediante una ambientación sombría y un ritmo narrativo progresivo.

Estreno nacional en mayo

“Hokum: La Maldición de la Bruja” se estrenará el 14 de mayo en salas de cine a nivel nacional.

El lanzamiento forma parte de la cartelera cinematográfica de mayo, invitando al público a explorar una historia donde los elementos sobrenaturales se entrelazan con conflictos personales.

La producción se presenta como una alternativa dentro del género de terror para quienes buscan experiencias cinematográficas centradas en el suspenso psicológico y la tensión narrativa.