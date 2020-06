Una grabación viene causando ternura en las redes sociales por su historia. Un hombre cargó en brazos a su mascota, quien tenía miedo de subir las escaleras eléctricas en un supermercado.

En las imágenes se ve que el perrito golden retriever reacciona asustado cuando su dueño lo motiva a subir las escaleras. Tras ver que está asustado, el hombre lo carga como a un bebé y ambos suben juntos hasta el siguiente nivel.

Este hecho muestra la solidaridad que tuvo el dueño con su mascota, quienes son muchas veces como hijos.

Los perros: un sustento emocional para los seres humanos

Hace una semana se conoció el caso de un ciudadano argentino, quien se ha negado a retornar a su país de origen en un vuelo humanitario porque no le dejan llevar a sus dos mascotas, dos perritos que están bajo su cuidado. Asegura que no pueden abandonarlos y espera que lo ayuden para irse con sus perritos.

El joven Michael Graef vive en el parque Habich de Jesús María junto a Chamo y Nilo. Cuenta que está en nuestro país tras haber viajado por nuestro país y por otros de Latinoamérica. Michael Graef recogió a ambos canes cuando viajaba por Colombia y Ecuador, respectivamente.

Hace unos días le ofrecieron un vuelo humanitario pero no aceptó porque no quiere dejar a sus perros, que lo han acompañado durante esta crisis.

“Son un sustento emocional para mí y ángeles que te cuidan, yo no los puedo dejar. Me iría caminando a Argentina, no los dejaría...Seguiré esperando una respuesta del vuelo a Argentina con mis dos mascotas. Ellos han pasado hambre y no me han abandonado", explicó en declaraciones para Cuarto Poder.

Argentino no quiere retornar a su país porque le piden dejar a sus perros