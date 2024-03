Luis, un joven de 30 años, celebró su ingreso a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su travesía hacia este logro comenzó en 2008, cuando realizó su primer examen de admisión, marcado por una prueba desarrollada con 80 preguntas de Razonamiento Verbal y Matemático, y 6 preguntas entre Biología, Química, Lenguaje específicas para Medicina.

A pesar de quedar en el puesto 33, solo a tres lugares de ingresar, decidió persistir. El joven estudio de forma autodidacta, se preparaba con libros y separatas adquiridos en las cercanías de la Pre San Marcos. Luis postuló en total 13 veces a diferentes universidades, siendo cinco de ellas a San Marcos con el sueño de estudiar Medicina.

“ En el segundo examen me quedé por un punto. O sea, por marcar una más de mal, porque yo siempre he sido de los que si no me sale champeo. Yo digo porque si te dan 20 puntos por una buena y menos uno por una mala hay que marcar no más ”, explicó.

Estudio en la UNI

Aunque su objetivo inicial era Medicina, la presión de sus padres lo llevó a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde ingresó a la carrera de Mecánica Eléctrica con 14.57 de nota, tras no alcanzar la vacante para su primera opción que era Mecatrónica.

“ Mis padres me dijeron eso cuando no pude ingresar en marzo. Ellos no querían que pierda más tiempo. Me dijeron postula a la UNI si tienes tan alto puntaje a Medicina postula a la UNI ”, narró el hombre. Luis mantuvo su deseo de estudiar Medicina en San Marcos y reservó su cupo en Ingeniería para seguir postulando pero no lo logró.

“ Me quedé por una pregunta. Fallé una pregunta de Habilidad Matemática. Ese error me duró (en mi memoria) tres años. Ya estaría haciendo mi cuarta especialidad (en Medicina) ”, contó el ahora cachimbo.