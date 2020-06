Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 1 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de junio de 2020

Aries, recibirás una grata noticia en lo laboral y estarás a un paso de la estabilidad que tanto deseas. Un hecho curioso te sucederá en casa y hará que te distraigas. Cuidado no te metas en problemas que no te corresponden, puedes apoyar sin que te perjudique. Aprovecha tu tiempo en cosas productivas.

Horóscopo hoy Tauro 1 de junio de 2020

Tauro, estarás con dolores de cabeza producido por el estrés, debes tratar de hacer alguna actividad que te relaje para que te sientas mejor. Estarás experimentando un cambio en tu economía. No escuches a la gente envidiosa que solo desea tu suerte. Alguien te dará su apoyo incondicional, acéptalo.

Horóscopo hoy Géminis 1 de junio de 2020

Géminis, tendrás un pequeño desequilibrio emocional, evita desesperarte recuerda que siempre sale el sol. No ocultes lo que llevas dentro, expresa tus emociones, te sentirás mejor. Ten cuidado con lo que decretas, la lengua puede ser el castigo del cuerpo. Hay gente que desea lo mejor para ti, no lo olvides.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de junio de 2020

Cáncer, deberás alejarte por un tiempo de alguien que no te hace bien y es mejor darse un tiempo hasta que las aguas se calmen. Tranquilo, todo pasa y la experiencia vivida deja un aprendizaje que te servirá para lo que ha de venir. Tu familia estará pendiente de ti para alentarte y darte fuerzas.

Horóscopo hoy Leo 1 de junio de 2020

Leo, te reencontrarás con personas que hace tiempo no veías, ten cuidado, todavía no es tiempo de reunirse personalmente con nadie. Estarás haciendo algunas compras para la casa. Debes tener cuidado con tus finanzas, es aconsejable que ahorres dinero ya que vendrán tiempos difíciles, utiliza tu sabiduría.

Horóscopo hoy Virgo 1 de junio de 2020

Virgo, por fin sale el sol para ti, aprovéchalo. Inicias otro empleo. Se reactiva la prosperidad nuevamente para ti. En la salud, cuídate de las caídas. No pierdas la esperanza en lo que quieres lograr y lucha con fuerza por tus sueños. No pierdas el tiempo en cosas que no valen la pena y sigue adelante.

Horóscopo hoy Libra 1 de junio de 2020

Libra, deja el egoísmo a un lado, aprende a afrontar los problemas y se claro con las personas. Estarás quebrantado de salud, guarda reposo. Debes tener cuidado con lo que dices y sobre todo saber escuchar a los demás, así evitarás problemas. Debes soltar y no te aferrarte a lo que no es bueno para ti.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de junio de 2020

Escorpio, conversarás de negocios con alguien y te dará ideas. Revisa los documentos que vas a firmar. Lograrás invertir en algo que te ayudará a incrementar tus ingresos. Evita discusiones, te traerá problemas a futuro. Realiza una limpieza espiritual a tu casa con romero para ahuyentar las malas energías.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de junio de 2020

Sagitario, necesitas un gran cambio en tu vida, la rutina está haciendo que pierdas la paciencia con las personas que te rodean, ten cuidado porque ellos no son culpables y los puedes hacer sentir mal. Sientes que no le dedicas mucho tiempo a la familia por estar concentrado en el trabajo. Organízate mejor.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de junio de 2020

Capricornio, eres una persona muy intuitiva. Sentirás la necesidad de hacer un cambio en tu rutina de vida. Un empleo nuevo o independizarte, podrían ser las opciones para avanzar y salir del bache que sientes que te encuentras. Sentirás dolores articulares, es recomendable hacer ejercicios.

Horóscopo hoy Acuario 1 de junio de 2020

Acuario, te gusta hacer cambios en tu casa, es por ello que te darás tiempo para hacerlo. Sientes que te está costando mucho obtener el éxito que deseas, este proceso puede que sea lento, pero al final lograrás todo lo que te has propuesto porque eres perseverante. Después de la tormenta llega la calma

Horóscopo hoy Piscis 1 de junio de 2020

Piscis, la situación en tu hogar es difícil, pero tú siempre tienes las respuestas adecuadas y alentadoras para darle solución a los conflictos que existan. Tu fe es grande y todo lo malo pasará. Tendrás un percance con una amistad y tu trato con esa persona cambiará para evitar inconvenientes futuros.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio