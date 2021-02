Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 1 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de febrero de 2021

Aries, estarás disfrutando de una reunión sentimental, date tu tiempo para conocer mejor a esa persona, harás planes que te motivarán. Vences ese obstáculo. La suerte está de tu lado. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. Despeja tu mente.

Horóscopo hoy Tauro 1 de febrero 2021

Tauro, alguien querrá quitarte lo que es tuyo, tendrás un inconveniente, no te puede negar algo que es tuyo, lucha por conseguirlo. Será emocionante recordar todo aquello vivido. Tienes ansias de ver a alguien del pasado y haces todo lo posible para que se cumpla tu deseo. Cuídate de personas que te haces dos caras.

Horóscopo hoy Géminis 1 de febrero de 2021

Géminis, es necesario que abras las ventanas de tu casa para que ingrese la luz y la energía. Utiliza tu intuición No hagas caso a los chismes, tu sabes quién eres. Llegará un préstamo y podrás hacer pagos. Un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Te esforzaste y lo lograste.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de febrero de 2021

Cáncer, serás participe de una charla de mejoramiento personal de manera virtual que te ayudará a equilibrarte. No renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. Tu vida da un giro.

Horóscopo hoy Leo 1 de febrero de 2021

Leo, trabajas para evolucionar y cada día ser mejor, quizás te cueste un poco, pero lo lograrás. Debes hacer algún ejercicio físico. Cuidado con personas que se aprovechan de ti. Te causarán molestias. El universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Bendice y agradece lo que tienes. Sé más positivo.

Horóscopo hoy Virgo 1 de febrero de 2021

Virgo, estarás en la búsqueda de lo espiritual, deberás trabajar más en ti y en tus conflictos internos. Escucharás música del pasado que te traerá recuerdos. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo. Ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día.

Horóscopo hoy Libra 1 de febrero de 2021

Libra, lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Una estrella te acompaña este día, lo necesitas más que nunca. Debes limpiar tu casa, coloca sal marina en la sala. Cuidado con problemas de salud por alimentos que te hacen daño. Tendrás cambios positivos. Cuida la salud de tus padres.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de febrero de 2021

Escorpio, te encontrarás con alguien y te contará un problema, no fijes tu atención en el problema y aporta con tu conocimiento para la solución del mismo, sin que esto te afecte. Pídele a tu ángel de la guarda que te proteja siempre. Deberás apoyar a un hermano en algo que se le presente. Buenos momentos en lo laboral.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de febrero de 2021

Sagitario, estos serán días positivos y de alegrías para ti y los tuyos. Te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Tu vida da un giro. Haz superado un problema que te tenía muy preocupado. Ten confianza en lo que haces con un grupo de trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de febrero de 2021

Capricornio, deberás reconocer el trabajo de los demás. Estarás irritable y cargado por el estrés. Llego el momento de la felicidad. Respeta a los demás si quieres que lo hagan contigo, puedes controlarte. No permitas que otros decidan por ti, demuestra que tú puedes tomar tus propias decisiones. Nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Acuario 1 de febrero de 2021

Acuario, buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar. Sufrirás un cambio en lo económico desfavorable. Deja que las cosas fluyan. Pídele a dios y los ángeles protección y guía. Tu palabra es Optimismo.

Horóscopo hoy Piscis 1 de febrero de 2021

Piscis, disfrutarás del triunfo total en el amor y de nuevas alianzas. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad llega a tu vida. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Te alejas de un lugar que no te gusta. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos.

