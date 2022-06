Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 1 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de junio de 2022

Aries, no te deprimas por cualquier cosa, debes ser más fuerte ante las pruebas que te pone la vida. Sientes que necesitas más comprensión de la gente que te rodea, te esfuerzas por el bienestar de los demás y sientes que es en vano. No pretendas que todos vayan a tu mismo ritmo debes entender que cada quien tiene una forma de hacer las cosas.

Horóscopo hoy Tauro 1 de junio de 2022

Tauro, eres una persona muy generosa, te sientes con las manos atadas por no poder ayudar a las personas que amas como quisieras, a veces la mejor ayuda que puedes ofrecer es a través de una palabra de aliento y esperanza, una frase de fe calmará corazones y más si viene de tu persona, calma y serenidad. No decaigas levántate con más fuerza.

Horóscopo hoy Géminis 1 de junio de 2022

Géminis, las cosas suceden por algo, solo debes pensar bien antes de actuar. Sientes que estás en un precipicio que no encuentras salida que no sabes a dónde ir, pero tranquilo, siempre hay una mano que se extiende detrás de ti y te sujeta fuerte lo único que tienes que hacer es tener fe y confiar que hay personas que te quieren y que te van a ayudar.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de junio de 2022

Cáncer, aparecerá una oportunidad de trabajo y te dará tranquilidad. Aprovecha el tiempo al máximo. Podrás pagar una deuda que te quitaba el sueño, todo se ordenará. Saldrás de una situación difícil con la ayuda de un familiar y te pondrás al día con algunos pendientes. Pensarás en la posibilidad de estudiar una carrera corta que te permita tener un trabajo de inmediato.

Horóscopo hoy Leo 1 de junio de 2022

Leo, evita chismes en el trabajo, podría perjudicarte enormemente. Tendrás la necesidad de vender cosas, hazlo con fe y saldrá bien. Tu casa es lo más sagrado para ti. Disfruta de cada momento con tu familia, en tu hogar. Recuerda que en la sencillez está el gusto y es te va a hacer sentir bien. Elimina algunas de tu casa, esas que ya no usas, así te sentirás más cómodo.

Horóscopo hoy Virgo 1 de junio de 2022

Virgo, no discutas con tus compañeros de trabajo, podría traerte atrasos. Culmina un proyecto pendiente, es mejor finalizarlo ahora. Te sentirás sólo a pesar que estas rodeado de gente, debes fomentar la comunicación y la conexión con las demás personas, no te encierres en ti mismo ya que eso no te va a permitir estar en equilibrio y te volverá más vulnerable.

Horóscopo hoy Libra 1 de junio de 2022

Libra, no dudes de tus capacidades en el trabajo. Sigue luchando por lo que quieres y fíjate bien en tus amistades de ahora en adelante. Eres muy apasionado y vehemente, debes ver más allá de tus narices para que te des cuenta en quien confiar. Cuidado porque te traicionaran y eso te molestara y te llenara de mucha pena, de los errores también se aprende.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de junio de 2022

Escorpio, es hora de renacer y de iniciar nuevos proyectos, empieza con entusiasmo y dedicación. Noticias positivas después de una larga espera. Un asunto de papeles se resuelve a tu favor después de tiempo. Recibirás un regalo de alguien cercano que te llenará de emoción. Recibirás noticias de un familiar. Conocerás a alguien que llenará tu corazón.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de junio de 2022

Sagitario, todo se te juntará, deberás ser paciente. Te sentirás un poco desorientado ante una decisión importante. Tranquilo hay buenas noticias y probabilidades de que todo salga bien. Tú eres fuerte y disciplinado eso te ayudará y obtendrás buenos resultados. Una idea que llega a ti deberás analizarla bien antes de ejecutarla. Estarás muy sensible.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de junio de 2022

Capricornio, no te inmiscuyas en cosas que no te corresponden. Evita problemas ajenos, puedes aconsejar, pero no seas participe del problema ya que te perjudicara enormemente. Suelta esas ataduras que no te dejan avanzar, aléjate ya de esa persona que te perturba y no te deja brillar. Si te sientes sin salida busca ayuda. Recuerda de no te meterte en donde no te llaman.

Horóscopo hoy Acuario 1 de junio de 2022

Acuario, necesitarás tener el control de la situación comienza por escuchar antes de sacar conclusiones. Habrá reciprocidad en el amor, pero cuidado los celos no son tu mejor aliado, te sentirás traicionado y eso no será bueno para ti, no dejes volar tu imaginación, aprende a controlar tus emociones. Calma y paciencia serán la clave de tu éxito.

Horóscopo hoy Piscis 1 de junio de 2022

Piscis, llega a ti ideas nuevas de emprendimiento, tómalo con calma. Una amistad sincera te ayudará a resolver un problema y estarás agradecido por ello. Pensarás en hacer algunos cambios en casa para sentirte mejor y para que tu familia esté a gusto, te dedicarás a las plantas y a pintar para distraerte y verás la posibilidad de emprender un negocio desde casa.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

