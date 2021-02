Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 10 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de febrero de 2021

Aries, deberás asumir una posición fuerte en tu trabajo para hacer valer tus derechos. Debes analizar mucho tu forma de proceder, acepta tus errores y verás cómo creces, de ahora en adelante todo se armonizará. Hay personas del pasado que te volverán a buscar, te pedirán ayuda, depende de ti apoyarlas. Sé constante.

Horóscopo hoy Tauro 10 de febrero 2021

Tauro, tensiones en los grupos a los que perteneces, si vez que no sacas nada positivo, salte de alguno de ellos. Debes tomar una decisión de manera inmediata, las cosas se están poniendo difíciles y es momento que actúes, lo que decidas estará bien. Alguien cercano tratará de manipularte, déjate llevar por tu intuición.

Horóscopo hoy Géminis 10 de febrero de 2021

Géminis, las dudas, los miedos e inconstancia, te traerán retrasos a pesar de los esfuerzos por resolver asuntos en casa o trabajo. No te lamentes tanto, atraerás cosas negativas a tu vida, ponte positivo y sigue luchando, lo estás haciendo bien. Ten Fe y confianza en ti mismo. Un dinero llegará a tus manos, inviértelo bien.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de febrero de 2021

Cáncer, mejor si te vuelves un poco individualista ésta semana, es mejor prevenir y alejarse un poco antes que te metan en problemas. Lamentas lo sucedido en la familia o en casa, las cosas suceden por algo, pronto lo procesarás y superarás. Deberás seguir avanzando. Personas del pasado te buscan nuevamente.

Horóscopo hoy Leo 10 de febrero de 2021

Leo, te llaman para una reunión que has estado evitando, pero es necesario tu opinión. Le darás valor a todo lo aprendido en estos tiempos, de lo malo lograste convertirlo en algo positivo para tu vida. el tiempo pasa y debes proponerte metas claras a futuro, no tengas miedo. Alguien te hace doble cara, cuidado.

Horóscopo hoy Virgo 10 de febrero de 2021

Virgo, en una sociedad debe haber transparencia si no, no funciona. Se cierra por fin un ciclo en tu vida, dándole apertura a cosas nuevas por venir. Celebraciones y alegrías cargadas de emociones y expectativas. La economía vuelve a estabilizarse para ti. No ha sido fácil, lo has logrado con mucho esfuerzo.

Horóscopo hoy Libra 10 de febrero de 2021

Libra, proyectos que se consolidan. El dinero no te alcanza, deberás administrarte mejor por estos días. Malestar en un hombro o brazo, puede ser por mal dormir. Vivirás una experiencia espiritual significativa, a través de los sueños. El amor toca a tu puerta y te llena de grandes alegrías. Agradece por todo.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de febrero de 2021

Escorpio, verás que los milagros son posibles, solo debes tener fe. Tienes las herramientas para conquistar a la persona que te gusta y ser feliz. El valioso apoyo del sexo opuesto te saca de un aprieto. No estés buscando peleas, olvida y deja que las cosas se calmen, piensa en la armonía familiar antes que todo.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de febrero de 2021

Sagitario, noticia favorable que recibes alrededor del mediodía durante ésta semana. Amistad que te ayuda a dar los próximos pasos. No permitas que otros se terminen metiendo en tu vida opinando donde no deben. Cuida el sobrepeso. Disposición a actividades religiosas. Recibes una noticia que alegrará tu vida, se feliz.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de febrero de 2021

Capricornio, aumenta tu carisma, se más empático y las personas te aceptarán mejor, podrás sacar provecho de todo esto en los negocios o trabajo. No te desesperes, mantén la calma, antes que nada, las cosas se solucionarán en menos tiempo de lo que esperas. La familia te necesita, tus consejos y tu tiempo son valiosos.

Horóscopo hoy Acuario 10 de febrero de 2021

Acuario, nuevas expectativas frente a una decisión familiar, todo será para bien. Te proyectas a futuro en lo laboral, refuerzas tus conocimientos a través de estudios especializados o talleres, es tiempo ya de dar ese paso. En el amor estarás molesto con alguien especial, conversa con esa persona, reconcíliate y se feliz.

Horóscopo hoy Piscis 10 de febrero de 2021

Piscis, la rueda de la fortuna te será favorable, solo espera que las cosas mejoren. Estás más fuerte que nunca, podrás eliminar los obstáculos que se te presenten. La meditación es una herramienta que te hará bien a tu energía. Todo se solucionará, solo debes tener paciencia y saber esperar. La soledad te hará bien.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio