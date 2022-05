Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 10 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de mayo de 2022

Aries, te cancelan un dinero pendiente, deberás pensar antes de volver a realizar prestamos sin garantía. Alguien se sincera contigo, quizás lo que te confiese no te agrade, prepárate. Todo pasa por una razón, nada es por casualidad, entenderás cada cosa que te ha sucedido. Es tiempo de crecer espiritualmente. Compra de mercancía.

Horóscopo hoy Tauro 10 de mayo de 2022

Tauro, canaliza acuerdos a través del diálogo, por fin te das cuenta que es la única manera. Deja las discusiones innecesarias, solo atraen retrasos. Esperas un pago o devolución de un dinero que llega a ti sin problemas. Una persona te ayudará con algo que necesitas hacer y te complace favorablemente. Recibes una entrada extra.

Horóscopo hoy Géminis 10 de mayo de 2022

Géminis, inicias un negocio o nuevo empleo. Aprovecha el tiempo y sácale el mejor provecho. Trato amoroso a través de las redes sociales que se presta a confusiones, ten cuidado y conoce bien a las personas. Usa todas tus armas para lograr tus objetivos. Debes prepararte para un viaje. Concretarás unos asuntos pendientes.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de mayo de 2022

Cáncer, trabajarás con una persona mayor que te trae beneficios. Será alguien que te ayudará sin ningún interés salvo el de verte feliz. Descubrirás grandes potencialidades que estaban ocultos dentro de ti. Tendrá un pequeño desequilibrio laboral a causa de una razón generalizada, pero pasará muy pronto, no te desanimes.

Horóscopo hoy Leo 10 de mayo de 2022

Leo, si te obsesiona un objetivo puedes y debes tomar medidas extremas para conseguirlo. Conocerás a una persona que te llenará de muchas atenciones y cambiará totalmente tu perspectiva hacia el amor. Has estado cargando con mucho estrés, mantén la calma. Los cambios dependerán de ti, deja de ser tan cerrado.

Horóscopo hoy Virgo 10 de mayo de 2022

Virgo, comienzas una etapa de transmisión, debes estar preparado, apóyate en tus seres queridos. Todo lo bueno te pasará poco a poco en forma positiva. Es momento de empezar a cuidar tu estómago y corazón, acude a un especialista. Acércate a tu familia, ellos necesitan tu ayuda, podrás hacerlo siempre y cuando no te perjudique.

Horóscopo hoy Libra 10 de mayo de 2022

Libra, bloqueo inmediato en las redes sociales, mejor es prevenir, cuidado con estafas. Lo seguro no siempre es lo correcto, sal de esa zona de confort. Esta es una etapa de llevar tropezones y golpes. Viaje inesperado, pero te traerá muchos beneficios. Firmas un documento importante. Salidas con personas muy queridas.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de mayo de 2022

Escorpio, en una reunión de trabajo dirán una noticia desafortunada para tu equipo. Ten cuidado con denuncias y conflictos por chismes y malos entendidos. Cuídate de los posibles socios, siempre es importante evaluar el pro y el contra antes de cualquier decisión. Deberás enfocarte en tu salud. Evita confusiones sentimentales.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de mayo de 2022

Sagitario, no olvides que tienes en ti todo el potencial para ser feliz, sin aferrarte a un tercero. Viajes de negocios para concretar la firma de un documento. Logros y triunfos que te traerán estabilidad. Amigos del pasado vuelven a tu vida. No temas en disfrutar. Reúnete con esa persona que has estado esquivando, te traerá sorpresas positivas.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de mayo de 2022

Capricornio, superas un problema económico. Ten en cuenta las razones por las cuales te alejaste de esa persona antes de darle una nueva oportunidad. Sueños recurrentes que te darán un mensaje, estate atento. Planifica mejor ese proyecto antes de ejecutarlo. Una persona ha buscado perjudicar tu paz mental. Date un descanso.

Horóscopo hoy Acuario 10 de mayo de 2022

Acuario, alguien te dará una hermosa demostración de afecto. Déjate llevar de tu intuición, sabes que casi nunca te falla. Te enteras de una relación amorosa, la cual no apruebas, recuerda que no debes criticar. Buen período para consolidar lazos afectivos y amistades. Tómate una pausa para chequear tu salud. Recibes un reconocimiento.

Horóscopo hoy Piscis 10 de mayo de 2022

Piscis, debes tener confianza en lo que te están entregando para conducir o hacer cambios significativos que te abran a nuevos horizontes. Salidas con la familia a comprar, harás un regalo especial a tu pareja. Compra de ropa blanca o clara. Actúa diligentemente. Prepárate para una batalla. Saldrás victoriosa. Malestar estomacal.

