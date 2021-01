Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 11 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de enero de 2021

Aries, debes estar tranquilo en tu casa, cuidándote, no desesperes, pronto las cosas mejorarán. Te sentirás libre de un compromiso. Anuncia la llegada de algo importante para ti, valora todo lo que se te presente. Fin de un ciclo y el comienzo de otro. Tiempo para transformar lo que no tiene importancia en algo valioso.

Horóscopo hoy Tauro 11 de enero de 2021

Tauro, no olvides a los que viven contigo, debes de disfrutar más tiempo juntos. Algunos problemas económicos por resolver te mantendrán ocupado. No pierdas la fe y sigue luchando. Hay que sembrar buenas semillas, dedícate a dar lo mejor de ti, pronto recogerás el fruto de tu esfuerzo. Ten paciencia y sé constante.

Horóscopo hoy Géminis 11 de enero de 2021

Géminis, planificas un viaje de distracción. El equilibrio llega a tu vida, pero no en el tiempo que tu lo deseas, deberás tener paciencia y esperar que todo se armonice. Guarda silencio y no cuentes tus proyectos antes que se den, hay gente que no desea verte exitoso y feliz. Evita problemas con personas mal intencionadas.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de enero de 2021

Cáncer, sentirás que tu alegría y tu felicidad son contagiosas y que se expanden a tu alrededor. Todo está en tus manos, tú decides, aceptar a esa persona o dejar las cosas así como están. Tus amistades son contadas con los dedos de las manos, es mejor ser selectivo y evitar gente tóxica. El amor se aproxima a tu corazón.

Horóscopo hoy Leo 11 de enero de 2021

Leo, comprobarás que es muy bonito dar, ya que recibes mucho más, en esa dicha de sentir corazones contentos cerca de ti. Tendrás ganancias por negocio que haces por primera vez, evalúa si seguir o no arriesgando. Debes visitar al médico por malestar general, debes de cuidarte. Estás pensando mucho en el pasado, no estés triste.

Horóscopo hoy Virgo 11 de enero de 2021

Virgo, todo pasará pronto y verás mejoras en tu vida. la derrota te ahoga a veces, debes de reponerte, al mal tiempo buena cara. Todo cambiará en el transcurso de los días. Tiempo de reflexión y de reconstrucción, atrévete a hacer cambios y a plantearte nuevos objetivos. Alguien del pasado regresa a tu vida.

Horóscopo hoy Libra 11 de enero de 2021

Libra, el tiempo esta pasando rápidamente y las cosas en tu vida están muy lentas, ten paciencia y se constante y todo se ordenará. Piensas hacer un viaje, planifícalo bien. Te sientes un poco cargado de responsabilidades, deberás liberarte un poco para que todo salga bien. Deja que las cosas fluyan en el amor.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de enero de 2021

Escorpio, obtendrás ganancias de un negocio o trabajo, luego de un gran sacrificio. Sé agradecido por lo que tienes. Conoces a alguien que te brinda nuevas ideas en lo económico. Leve mejoría en asuntos financieros. Cuidado con lo que digas puede que las personas no comprendan tu forma de pensar. Evita chismes.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de enero de 2021

Sagitario, tiempo de pensar bien las cosas, un momento de soledad te vendrá bien. Deja que el tiempo pase y sane las heridas. Hay cosas que se están demorando en llegar a ti, ten paciencia y sigue luchando, pronto buenas noticias. Celebraciones y alegrías próximas, disfruta de cada momento con la persona especial.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de enero de 2021

Capricornio, debes limpiar tu casa de energías negativas. Llega alguien a casa a darte alegría. Se ven avances en los próximos días. Relájate cuando puedas para que no te estreses demasiado. Cuidado en caer en una tentación prohibida. Evita comentar cosas que pueden traerte problemas en el trabajo. Cuidado con traiciones.

Horóscopo hoy Acuario 11 de enero de 2021

Acuario, te sentirás intenso en estos días, quieres hacer las cosas de manera precipitada, mantén la calma y ve despacio. Cuidado con traiciones en el trabajo. Sorpresas para ti este día, serán agradables e inesperadas. Todo regresará a como en era en un principio en el amor, debes ser más comprensivo y todo mejorará.

Horóscopo hoy Piscis 11 de enero de 2021

Piscis, no te dejes absorber por la pena y la depresión, todo pasará. Haz una oración para que te sientas mejor. No dejes que el vacío se te apodere de ti. Si es necesario busca ayuda. Alguien muy cercano te brinda el apoyo necesario y el amor te ayudará a sanar. Tu corazón quiere ser feliz, no dejes pasar la oportunidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

