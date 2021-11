Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 12 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de noviembre de 2021

Aries, si tienes pareja, prepárate para un día al rojo vivo, porque será uno de esos días especiales en el terreno más íntimo. Los problemas y obstáculos serán vencidos y se irán quedando atrás, trayendo para ti tranquilidad y bienestar. Te tomaste el tiempo para pensar y planificar nuevas estrategias, es momento de ponerlas a prueba.

Horóscopo hoy Tauro 12 de noviembre de 2021

Tauro, tu intuición jamás te abandona y es realmente una guía magnífica, aprovéchala en todo momento. En lo laboral y profesional estas pasando por un momento de dificultad, pero pronto encontrarás una solución a tus problemas y el panorama será totalmente diferente. Habrá gestos afectivos sin palabras, el alma hablará.

Horóscopo hoy Géminis 12 de noviembre de 2021

Géminis, expresa tu excelente capacidad de estructuración y de orden. Invitación a una reunión importante, te servirá de gran ayuda. Tendrás celos de tu pareja por la presencia de personas interesadas, esto provocará discusiones. El nerviosismo afectará tu salud y tu relación familiar, tranquilízate, recupera la calma.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de noviembre de 2021

Cáncer, los momentos venideros son más placenteros que los presentes. Hoy las cosas marcharán bien y con Fe. Facilidad en la comunicación con tu pareja y oportunidades de mostrar tus sentimientos abiertamente. De alguna manera, los asuntos espirituales invadirán y condicionarán tu destino de forma importante.

Horóscopo hoy Leo 12 de noviembre de 2021

Leo, conviene asegurar el negocio que genera buena ganancia, cuida lo que tienes. Es recomendable que mantengas buenos hábitos de alimentación y hagas ejercicios para no subir de peso. Con tu pareja, maneja todo con equilibrio y evita los extremos, escucha cada voz por igual y saca tus conclusiones. Cupido te brinda una nueva oportunidad para amar.

Horóscopo hoy Virgo 12 de noviembre de 2021

Virgo, si eres optimista, se solucionarán pronto las dificultades por las que estás pasando. Tu vida no ha sido color de rosa, pero los astros anuncian que tu retribución está cerca y la satisfacción será muy grande. Tendrás tiempo para idear la mejor manera de conquistar lo que quieres, e idearás un camino divertido y desafiante.

Horóscopo hoy Libra 12 de noviembre de 2021

Libra, hoy será un día lleno de detalles y regalos para ti, disfrútalo al máximo y recuerda que el mejor regalo será un saludo. Se activa el amor en un lugar hermoso. Vences una situación que te ha venido incomodando. Acepta date la oportunidad de vivir una experiencia excitante. Un asunto familiar que debes atender.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de noviembre de 2021

Escorpio, te sientes entre dos caminos a elegir. Ambas opciones son tentadoras. No te apresures, deja que el tiempo actúe como guía. Te cancelan algo, no confíes ni te dejes llevar por tus emociones, debes pensar mejor las cosas. Cuida de tu salud, malestares en tus brazos y piernas, deberás descansar mejor. Todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de noviembre de 2021

Sagitario, los pensamientos tristes te agobian, la salud se resiente y al final del día todo se ordenará. Sentirás que tienes una protección sobrenatural y ésta te ayudará a lograr tus deseos. En tu mente tendrás el recuerdo de una madre o una persona especial que ya partió. Cambios en lo laboral, se te presenta un nuevo reto.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de noviembre de 2021

Capricornio, alguien regresa, pero no será por lo que piensas sino para que le ayudes en lo económico. No te impongas a la fuerza, no es bueno. Invitaciones inesperadas. Amigos del pasado, reencuentros afectivos. Se tornará atractivo para los demás el hecho de verte cambiado y más entusiasta. Nuevas compras para tu casa.

Horóscopo hoy Acuario 12 de noviembre de 2021

Acuario, un ciclo está finalizando y debes prepararte para una nueva etapa de crecimiento. Amistad que te da ayuda y te engríe. Persona esotérica que te da la mano en algo espiritual. Con tu pareja compartirán más juntos. Los problemas despierten el gigante que hay en ti, se fuerte. Controlar el consumo de azúcar.

Horóscopo hoy Piscis 12 de noviembre de 2021

Piscis, deja el tormento, las dudas y los miedos a un lado, renuévate y prepárate para un gran cambio. Hombre que te llama o te busca por negocio. Puede que recibas ayuda de familiares o amigos en el área económica. Planeas un encuentro con alguien que te gusta. Inicias un camino hacia el amor. Deja que todo fluya.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO