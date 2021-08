Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 13 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de agosto de 2021

Aries, no hagas tantas cosas por los demás, deja que los demás trabajen también. Tendrás reencuentros con personas que te habías alejado. procura mirar hacia adelante y vive nuevas experiencias. Ponle más emoción a la relación, sal de la monotonía que les está agobiando a los dos. En lo económico habrá cambios positivos.

Horóscopo hoy Tauro 13 de agosto de 2021

Tauro, te llamarán después de una larga espera, el problema económico llegará a su fin. Siempre habrá un buen momento para una buena plática con tus amigos. La parte material no arreglará tu situación amorosa, los pequeños detalles relucen en los sentimientos. La memoria te está fallando debido al estrés que has tenido últimamente.

Horóscopo hoy Géminis 13 de agosto de 2021

Géminis, administra bien tus inversiones y no gastes innecesariamente tus ahorros que vendrán tiempos difíciles. Trata que no te afecte el problema de los demás. Superas una situación dolorosa familiar. Posterga todo trámite de adquisición de inmueble, no es el mejor momento para endeudarte. Desconéctate y relajarte.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de agosto de 2021

Cáncer, evita cometer grandes errores invirtiendo en negocios que desconoces. Tienes un talento natural para construir riqueza, aprovéchalo. Personas casadas o parejas que te buscan para un nuevo negocio. Ciclos tóxicos del pasado se cierran y un nuevo amor llega a tu vida. Presta mayor atención en todo lo que hagas el día de hoy.

Horóscopo hoy Leo 13 de agosto de 2021

Leo, tendrás que enfrentarte a un nuevo cambio, te desconcentrarás un poco, deberás tomarlo maduramente. Un conflicto te generará más estrés de la habitual, intenta relajarte para evitar cualquier inconveniente físico. Debes hacer lo que realmente amas hacer y olvidar a todo eso que perjudica tu salud mental.

Horóscopo hoy Virgo 13 de agosto de 2021

Virgo, evita las inversiones con personas sin referencia, esto podría causarte un problema a futuro. Una persona se preocupa por ti y quiere que hagas un cambio en tu forma de vida. Una conversación y profunda te acercará a tu alma gemela y te darás cuenta que no es el físico lo importante. Empieza un nuevo ciclo.

Horóscopo hoy Libra 13 de agosto de 2021

Libra, a pesar de que amas la independencia, el apoyo del tercero también es necesario y más en estos momentos. Hoy conseguirás las soluciones que tanto estabas buscando. Aprende a escuchar primero antes de sacarle el cuerpo a una situación. Se acercará a ti una persona que tiene buenas intenciones, dale la oportunidad.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de agosto de 2021

Escorpio, el trabajo arduo y honestidad que te caracteriza te hará tomar las mejores decisiones en un proyecto de trabajo. Te tocará alejar a personas que intenta sabotear tu trabajo. Problemas económicos que no ves salida se solucionará. Alegrías con un grupo de amigo que se y que recuerdan viejos tiempos.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de agosto de 2021

Sagitario, estás tomando decisiones sin analizar las cosas antes, puede que te arrepientas, piensa antes de actuar. Estarás en un estado de desconcierto y desilusión por una noticia. Ten cuidado con documentos sin asesoría, te quieren tender una trampa. Pendiente con correo que te llega para una convocatoria de trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de agosto de 2021

Capricornio, no dejes que los terceros interfieran en tus decisiones personales, eres tú quien tiene el control de tu vida. Te llegará la solución a un problema económico que te ha estado agobiando. Conexiones con nuevas personas harán surgir una nueva amistad que será tu apoyo en los momentos que más necesites.

Horóscopo hoy Acuario 13 de agosto de 2021

Acuario, vas a ser muy fuerte ante una noticia que no te esperabas, no dejes que tu cabeza pierda el control. Sentirás que eres capaz de llevarte el mundo por delante, aprovecha esa energía. Busca compañía, no necesariamente debe ser amorosa, comparte con una persona especial este día y dedícalo a divertirte. Relájate en un parque.

Horóscopo hoy Piscis 13 de agosto de 2021

Piscis, estarás pensando mucho en el pasado, recordando y añorando viejos tiempos. La timidez es el enemigo de tus encantos, haz a un lado tus inseguridades. No tengas miedo a expresar tus sentimientos todo está alineado para que puedas armarte de valor. Seguirás ayudando a quien más lo necesita, sin que te perjudique.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio