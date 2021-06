Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 13 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de junio de 2021

Aries, no te límites a la hora de comprarte tus cosas. No llenes el vacío de tu corazón con cualquiera, se aproxima una persona con malas intenciones. No dudes en compartir momentos con tus seres queridos, forja lazos más fuertes. Tu familia es el combustible que alimenta tu vida, apóyate en ellos para lograr tus objetivos.

Horóscopo hoy Tauro 13 de junio de 2021

Tauro, tu buena racha seguirá en pie, te esperan grandes resultados después de tanto esfuerzo. Todo se ordena y las cosas irán mejor. La paciencia ha sido tu mayor herramienta en situaciones familiares complicadas, mantente en pie. La meditación como técnica de autodescubrimiento ayudará a mantener el equilibrio en tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 13 de junio de 2021

Géminis, debes hacer una pausa en tu vida y darte cuenta de qué tan responsable eres de tus actos. Mejoraras la salud con un tratamiento natural. Las emociones se están involucrando en tu vida laboral, no estás teniendo el equilibro adecuado en ello. Un hombre irá a tu casa con un ofrecimiento. Ten calma ante la adversidad.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de junio de 2021

Cáncer, el pesimismo está nublando tu mente, estás atrayendo energías negativas que no te traerán nada bueno. Disfruta de los momentos de alegría con tu familia. No permitas que la ansiedad afecte tu vida amorosa. La solución a heridas que creías incurables la encontrarás en el tiempo, solo debes ser paciente. No olvides ser feliz.

Horóscopo hoy Leo 13 de junio de 2021

Leo, la espera de una respuesta importante de trabajo te tiene estancado en un solo sitio, debes evaluar otras opciones. Tendrás un percance con un vehículo. La monotonía no te ha permitido darte la oportunidad en el ámbito amoroso, date un tiempo. Problemas cardiovasculares requerirán tu atención. Un cambio te favorecerá.

Horóscopo hoy Virgo 13 de junio de 2021

Virgo, deja todo comportamiento destructivo, se más positivo y busca una solución al problema. Si llueve trata de no mojarte, aléjate de lo que no te conviene. Evita ir de visita a cementerios, te cargarás de malas energías. Respira adecuadamente, calmando tu respiración, calmarás tu mente. No culpes a los demás de tus errores.

Horóscopo hoy Libra 13 de junio de 2021

Libra, no des nunca el primer paso hasta estar totalmente seguro. Tu familia te pide que no te desesperes, guarda calma y encontrarás una salida al problema. Te has cerrado de tal forma que no has podido concretar una relación estable con excelentes oportunidades, es hora de abrir tu corazón. Mantén la calma y sé paciente antes que todo.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de junio de 2021

Escorpio, surgen planes inesperados que cambiarán el rumbo de tu día. Para que un cambio se haga evidente y refleje exteriormente, se debe comenzar desde el interior. Deberás ordenar mejor tu economía. Los pensamientos negativos han invadido tu mente y esto se está viendo reflejado en tu salud física. Deja el resentimiento y sonríe a la vida.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de junio de 2021

Sagitario, mantente fuera de conflictos, querrán involucrarte en un problema en día de hoy. Recibes una llamada que te alegrará. Emites muchas críticas hacia tu persona y esto ha hecho que las personas del exterior perciban lo mismo. No olvides que repetir siempre los mismos errores te causará una pérdida irreparable. Alégrate siempre.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de junio de 2021

Capricornio, tendrás la oportunidad de enmendar un error que te ha traído muchas complicaciones, aprovéchalo. Busca superar tus limitaciones desde adentro. Has estado mucho tiempo estancado en una relación que no tiene futuro y lo peor de todo es que eres consciente de ello. Te dan un obsequio inesperadamente, te hace feliz.

Horóscopo hoy Acuario 13 de junio de 2021

Acuario, tu intuición jugará a tu favor a la hora de tomar una decisión que cambiará muchos aspectos de tu vida. Superas una situación dolorosa. Las parejas también se forman en el camino, deja de buscar a la persona perfecta. Caerás en la tentación de tomar decisiones equivocadas, piensa antes en las consecuencias que te traerán.

Horóscopo hoy Piscis 13 de junio de 2021

Piscis, piensa antes de hablar, tus palabras serán la clave para cerrar un asunto que cambiará tu estabilidad. El sentirte incomprendido ha apagado la pasión en tu relación, la comunicación será la herramienta. Pérdida de cabello por causa de estrés, no te alarmes y solo busca actividades para relajarte. La desesperación te atrasa enormemente.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio