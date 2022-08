Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 14 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de agosto de 2022

Aries, eres un signo fuerte y por eso el color de tu ropa que refleja tu esencia es el rojo, para reflejar que eres decidido, determinante y apasionado. Te sentirás solo y buscarás una compañía, fijándote bien con quien y que sea recíproco. Sé tú mismo siempre. Progreso y avance en cada emprendimiento que tengas.

Horóscopo hoy Tauro 14 de agosto de 2022

Tauro, por ser extremadamente sincero, deberás medirte para hablar y no lastimar ni a tu pareja ni a tus seres queridos. Pactos acertados con personas para nuevos proyectos. Una puerta comienza a abrirse para ti, tu futuro está mejorando de a pocos. Progreso y avance en cada emprendimiento que tengas.

Horóscopo hoy Géminis 14 de agosto de 2022

Géminis, las energías estarán a tu favor el día de hoy. Te proyectas para la compra de un bien. Eres decidido, cuando quieres algo lo luchas hasta conseguirlo. Vístete de colores oscuros que reflejan tu personalidad segura y sincera. Mantén tu mente abierta con tu pareja y no seas demasiado crítico. Algo en lo legal saldrá a tu favor.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de agosto de 2022

Cáncer, recibirás un dinero que creías haber perdido. Estarás pensando en comenzar un nuevo negocio, solo ten cuidado si es un rubro desconocido. Encontrarás algo que habías perdido. Nunca hables a espaldas de tu pareja ni de nadie, as paredes tienen oídos. Vístete de cualquier tonalidad de azul te favorecerá, ya que te equilibra el estado de ánimo.

Horóscopo hoy Leo 14 de agosto de 2022

Leo, estás pasando por un momento difícil, debes reponerte. Necesitas más confianza en ti mismo para combatir con tus miedos. Vístete de color morado para transformar el miedo en seguridad y todo aquello que desees superar. Con calma y paciencia lograrás armonía y felicidad en tu relación de pareja. Eres justo y todo lo lograrás con esfuerzo y dedicación.

Horóscopo hoy Virgo 14 de agosto de 2022

Virgo, estás muy sensible, sentirás la necesidad de apartarte de una persona o de un grupo, es necesario que medites bien tus cosas. Apoyarse entre familiares ahora será prioridad. Solución de un asunto pendiente relacionado con un crédito, hipoteca o pago. Donde no hay decisiones, no hay cambios. Alguien se disculpará contigo, todo mejorará.

Horóscopo hoy Libra 14 de agosto de 2022

Libra, debes organizarte mejor, para poder avanzar como lo deseas, deberás aprender a cerrar etapas en tu vida. Estarás melancólico. Resuelves un problema que venías arrastrando y que te tenía preocupado. Todo vuelve a la normalidad en casa. Reconciliación en la familia. No insistas en hacer algo que por más que te esfuerces no se dará.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de agosto de 2022

Escorpio, lo mejor en esta vida es ser claro en las cosas. Lo oculto no funciona más, las mentiras salen a flote, cuidado. Alguien del pasado llega a tu vida y te trae buenas nuevas. Vas a un lugar en donde liberas energía, te recargas de buenas vibras. Se hace justicia. Valora la ayuda de una amistad, que, pese a todo, siempre ha estado allí. Se reciproco.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de agosto de 2022

Sagitario, debes cuidar tus espaldas. Aléjate de personas que sospechas que te tienen envidia, es mejor tratarlas de lejos. Siempre saldrás adelante, asume tu responsabilidad y enmienda tus errores. Ponle más energía en lo que estás haciendo. No exijas más de lo que te pueden dar los demás. Siempre debes proyectarte positivamente en tu camino.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de agosto de 2022

Capricornio, sincérate contigo mismo, debes estar claro en lo que deseas en la vida. Que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Todo se arregla de la mejor manera. Dinero que te llega y debes pensar que hacer. Pagas una deuda antigua que te tenía mortificado. Evita discusiones con vecinos, te traerá problemas más adelante.

Horóscopo hoy Acuario 14 de agosto de 2022

Acuario, te cargas de buenas energías, sácale el máximo provecho este día para hacer las cosas que tienes pendiente por concluir. Cuida la salud, no te confíes y ten más precaución. Debes poner los límites en las relaciones, tanto en el plano amoroso como en el amical. Realizarás compras apuradas, no te asustes y has las cosas calmadamente.

Horóscopo hoy Piscis 14 de agosto de 2022

Piscis, es momento de tomar conciencia y buscarás ayuda espiritual, te sientes cargadísimo y necesitas una limpieza. No te quedes dormido, lucha por lo que quieres y no esperes que todo llegue a tus manos. Se activa un compromiso. Tu cooperación será importante en un grupo de trabajo. Aportas ideas bien definidas para resolver un conflicto aboral.

