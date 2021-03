Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 15 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de marzo de 2021

Aries, debes hacer cambios ya a tu rutina de vida, puede que las cosas no te salgan tan bien como piensas. Has ejercicios a diario, debes hacerlo de una manera constante, eso va a mejorar tu estado de ánimo. En el amor da rienda suelta a la fantasía y la pasión. Viste de ropa azul, te dará la serenidad que necesitas.

Horóscopo hoy Tauro 15 de marzo 2021

Tauro, concéntrate mejor en el trabajo prestarle atención, eso te ayudará en tus planes a futuro. Recuerda que la constancia te hará llegar al éxito. Nuevas ilusiones que llegan y te dan fuerzas de seguir adelante. Préstale atención a la persona q amas, muéstrate más animado. Déjate amar. Viste hoy color blanco.

Horóscopo hoy Géminis 15 de marzo de 2021

Géminis, en el trabajo deberás tener cuidado con la gente que te envidia, será muy notorio y podrás alejarte de esas personas. Eres un luchador, conseguirás siempre lo que deseas. Debes aprender a valorar más a las personas que te rodean. Disfruta con tu pareja de una velada romántica. Escucha música relajante.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de marzo de 2021

Cáncer, te llega una noticia buena, estarás ansioso, pero debes calmarte. Te puede estar esperando una nueva oportunidad de trabajo, los caminos se abren. En el terreno sentimental estas un poco retraído, date la oportunidad de amar. Ten más seguridad en ti mismo. Trata de estar más animado, todo pasará.

Horóscopo hoy Leo 15 de marzo de 2021

Leo, entra en claridad mental con tu buena energía, aprovecha esa oportunidad para poner tu mente a crear y hacer lo q más te gusta. Tendrás una entrevista de trabajo, demuestra seguridad, demuestra tu capacidad. Es muy bueno escuchar tus sentimientos, hazle caso a tu corazón. Llega una persona a tu vida, ten paciencia.

Horóscopo hoy Virgo 15 de marzo de 2021

Virgo, es necesario ponerte en movimiento, haz todo lo que tienes planeado en estos días, no pospongas más las cosas. Tienes que animarte más, es bueno que busques nuevas amistades, estás pasando por un momento difícil, pero todo va a pasar. No dejes que los problemas ajenos te afecten. Vístete de color azul.

Horóscopo hoy Libra 15 de marzo de 2021

Libra, con tu inteligencia y tu intuición podrás empezar una nueva etapa que te dará buenos frutos. Deja que las cosas fluyan, todo lo negativo pasará. Va llegar el momento de liberarte de una persona que te ha hecho mucho daño. Una noticia sobre un trabajo te alegrará el día, por fin lograrás ese sueño. El color verde te favorecerá.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de marzo de 2021

Escorpio, hoy has empezado con buen ánimo, actitud positiva y alegre. Te vas a animar mucho en tu trabajo. Haz lo posible por mantener tus ideas y objetivos. Mucha paciencia en el amor. Color amarillo es ideal para tu vestimenta de hoy, irradiarás fuerza y energía positiva. Trata de mantenerte así a diario.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de marzo de 2021

Sagitario, buena energía en este día lo hará diferente. Ten paciencia no todo puede ser tan rápido. Controla el estrés con meditación. Gran oportunidad de brillar en el trabajo, en el amor no todo está perdido hay una llama prendida que se mantendrá encendida. Cuidado las vías respiratorias. No te excedas en las comidas.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de marzo de 2021

Capricornio, muchas bendiciones en lo que inicias este día. Es muy bueno e importante que mantengas un espacio para ti. Entiende que no todo es trabajo, debes hacer cosas que te hagan sentir bien. Un asunto del corazón que te tiene preocupado se soluciona. Trata de salir a compartir más con las personas que te rodean.

Horóscopo hoy Acuario 15 de marzo de 2021

Acuario, no seas negativo, deja de ser autoritario en este momento no te conviene, escucha los consejos de personas que desean lo mejor de ti. Aleja de ti esos complejos que no te dejan avanzar. Si algo se detiene espera el momento. Inicias un trabajo en grupo. Todo lo vas a lograr con paciencia. Color de hoy rojo.

Horóscopo hoy Piscis 15 de marzo de 2021

Piscis, no pienses tanto en lo negativo, debes cambiar tu manera de ver las cosas, por más triste que estés no olvides que al final del túnel hay una luz de esperanza. Estas rodeado de personas q te aman. Eres muy inteligente, haz eso q tienes en mente con referente a un trabajo q piensas realizar. Tienes muy buena vibra.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio