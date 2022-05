Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 15 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de mayo de 2022

Aries, la mala racha que has vivido hasta ahora llega a su fin, y esto solo dependerá de un importante acuerdo que debes cerrar. Despeja la mente y comienza a aprender algo nuevo. Practica la meditación. Tu amor se ha visto afectado por los comentarios de una tercera persona que quiere justamente verte perjudicado.

Horóscopo hoy Tauro 15 de mayo de 2022

Tauro, eres una persona con muchos talentos escondidos, por eso debes comenzar a explorar dentro de ti y exteriorizar todo lo que tienes guardado. Aunque estés pasando por días tristes o te sientas melancólico, debes de animarte para que todo se ordene. Debes tener fortaleza para las situaciones que estás por vivir, tu familia te necesitará.

Horóscopo hoy Géminis 15 de mayo de 2022

Géminis, celebrarás un objetivo logrado con tus seres queridos. La clave de la semana es atreverte a arriesgarse, hazlo pero que sea con seguridad. Debes evitar que tu pareja problemas con tus amistades, la comunicación y negociación será la clave para enfrentar esta situación. Debes aprender a afrontar las cosas con buena actitud.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de mayo de 2022

Cáncer, serás participe de una charla de mejoramiento personal de manera virtual que te ayudará a equilibrarte. Un asunto de dinero te exigirá tomar una decisión rápida y contundente. No des falsas esperanzas a esa persona que daría todo por ti, esto podría ocasionarle un daño irreparable. Vas a tener días muy activos, se más paciente.

Horóscopo hoy Leo 15 de mayo de 2022

Leo, te verás en la necesidad de posponer cualquier actividad que requieran un importante gasto monetario. No dudes de tu actitud positiva para atraer a ti el éxito deseado. No te quedes con la duda si pudiste hacer mucho más por salvar la relación, la comunicación será la clave para enfrentar la angustia

Horóscopo hoy Virgo 15 de mayo de 2022

Virgo, tienes una gran preocupación por un asunto que no se ha resulto, guarda la calma. Pronto recibirás noticias importantes que te alegraran la vida. Si las cosas no están saliendo como lo esperabas, no te preocupes que en cualquier momento encontrarás la salida. El universo te premia por tu gran corazón, una noticia lo cambiará todo.

Horóscopo hoy Libra 15 de mayo de 2022

Libra, tendrás días inestables económicamente, pero no te preocupes que todo es temporal. Tienes las herramientas y los recursos para lograr lo que tienes en mente, así que no hay excusas. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar. No te alejes de las personas que te quieren, podría afectarte a futuro.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de mayo de 2022

Escorpio, acepta la ayuda que te han brindado en tu centro laboral, deja el orgullo a un lado. Deja de dudar y aprovecha tus condiciones para desplegar tu don artístico en ese proyecto que podrás disfrutar. Aprende a equilibrar la relación entre tus amigos y tu pareja, estás tornando la relación a una situación tóxica.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de mayo de 2022

Sagitario, mantente enfocado en tus objetivos y no dejes que los problemas y terceros te distraigan. Te sorprenderá de los resultados luego de mucho esfuerzo. Sentirás gran alivio y te sentirás muy optimista estos días. Una importante propuesta puede afectar tu relación actual, encontrarás las palabras perfectas para afrontar esta situación.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de mayo de 2022

Capricornio, tienes potencial para hacer el emprendimiento que tanto has esperado, confía en tus instintos. Los proyectos se mostrarán un tanto estancado y con retraso, busca una estrategia para revertir esta situación. Estarás con un poco de cansancio o falta de sueño. Una persona te dará consuelo en medio de una situación familiar difícil.

Horóscopo hoy Acuario 15 de mayo de 2022

Acuario, te tocará ser la pieza fundamental en un momento crítico familiar, debes ser fuerte. Actúa bien en una relación de amistad, poniendo todo en claro para que no haya confusiones. Conoces a una persona que te invita a vivir en otro país. Aléjate de las amistades que solo te traen cargas negativas a tu vida. El amor te dará una sorpresa.

Horóscopo hoy Piscis 15 de mayo de 2022

Piscis, en el ámbito financiero las cosas se están dando lentas, pero se darán, mantente optimista. Habrá alianzas de amor, no con la persona que has dedicado años de tu vida, sino con quién menos lo esperabas. Te ofrecerán un préstamo, debes pensar bien si tomarlo o no. Una llamada te alegrara tu día. Momentos con amistades inolvidables.

