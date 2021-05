Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 17 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de mayo de 2021

Aries, guíate de tus instintos para tomar cualquier dedición financiera. Te sentirás desanimado y preocupado por tu situación económica, pensaras en vender algo para poder compensar y solucionar los problemas financieros. Antes discutir con tu pareja, ponte en su lugar, escucha su punto de vista.

Horóscopo hoy Tauro 17 de mayo de 2021

Tauro, lleva a cabo ese proyecto que has tenido en mente y recuerda no afectar a nadie más para lograr tus objetivos. Cuídate de personas tramposas que quieran engañarte con negocios que no son buenos. Habrá grandes discusiones por malentendidos del pasado. Estarás sensible y te sentirás muy solo.

Horóscopo hoy Géminis 17 de mayo de 2021

Géminis, un bajón económico inesperado afectará tus finanzas, debes estar preparado. Nuevas ideas nacerán de tu mente para poder ganar dinero, un negocio independiente es una buena idea, pero pronto encontrarás un trabajo más estable. Toda relación tiene fallas, deja de buscar la perfección. Haz las cosas bien.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de mayo de 2021

Cáncer, el mercado te está mostrando una oferta tentadora para dejar tu trabajo actual, sin embargo, no te conviene. No te enfoques en esa idea y piensa que puedes conocer a alguien cuyo sentimiento sea reciproco. Resuelve lo antes posibles los inconvenientes que tienes con tu pareja, nunca te calles lo que sientes.

Horóscopo hoy Leo 17 de mayo de 2021

Leo, te tocará ser el único sostén en tu familia en una situación difícil para ellos. Sufrirás de dolores en las piernas, haz ejercicios suaves de bajo impacto hasta que mejores. Evita las peleas y los celos enfermizos que muchas veces te invaden. Veras otras formas de trabajo para obtener dinero y cumplir con tus necesidades.

Horóscopo hoy Virgo 17 de mayo de 2021

Virgo, sociedad con una persona de grandes influencias será el éxito de tus proyectos. Enfrentarás cambios en el ámbito económico que afectarán tus finanzas. Será un día bastante apasionado para ti, aprovecha al máximo con tu pareja. Disfruta este día con tus seres queridos y dale ánimos a quien lo necesita.

Horóscopo hoy Libra 17 de mayo de 2021

Libra, los tiempos laborales serán mejores por un cambio en tus rutinas diarias. Superarás una situación muy difícil gracias al apoyo de una persona que llega a tu vida. Evita confundir los sentimientos de las demás personas, sé claro en lo que sientes. Planificarás un viaje, pero éste deberá esperar.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de mayo de 2021

Escorpio, vicios y ataduras están limitando tu crecimiento profesional. Te dará curiosidad saber de alguien del pasado, recuerda que ese capítulo ya lo cerraste. Tu familia ahora mismo será tu gran refugio y motivación para seguir adelante. La meditación jugará un papel importante en tu salud. Sé paciente y constante.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de mayo de 2021

Sagitario, mantén un ritmo continuo en el trabajo, no dejes que los malos tiempos te hagan bajar la guardia. No es tiempo de emprender un negocio, las cosas se desmoronarán constantemente. Tu pareja será un gran apoyo emocional en estos momentos. Realizarás pagos pendientes por hacer y quizás no te alcance.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de mayo de 2021

Capricornio, emprende con confianza un nuevo proyecto, pronto tendrás grandes ganancias. Sé más organizado en tu vida profesional ya que estás propenso a cometer errores. Estás dando más de lo que la otra persona merece, una relación siempre debe ser recíproca. Lo material nunca será más importante que tus principios.

Horóscopo hoy Acuario 17 de mayo de 2021

Acuario, nadie tiene la culpa de las cosas que te están pasado, pero debes desahogarte de vez en cuando con una persona de confianza, que el canal siempre sea el diálogo. En el ámbito familiar debes aprender a compartir responsabilidades y aprender a delegar. Evita falsos aduladores que buscan acercarse a ti.

Horóscopo hoy Piscis 17 de mayo de 2021

Piscis, evita la excesiva confianza con las personas de su entorno laboral, no te ven a ti como potencial amistad. Trata de ocupar tu tiempo en la planificación de un nuevo proyecto. Haz a un lado esa indiferencia que te caracteriza y abre tu corazón. No dejes que los temas económicos afecten directamente tu relación.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio