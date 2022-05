Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 17 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de mayo de 2022

Aries, un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Te dan un regalo que valorarás muchísimo. Ten fe, todo lo malo pasará. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Te esforzaste y lo lograste. Tu vida da un giro.

Horóscopo hoy Tauro 17 de mayo de 2022

Tauro, deja a un lado los prejuicios y los miedos, esto no es más que inseguridad. Abre tu corazón sin buscar que cumpla algunos requisitos. Emprende con confianza un proyecto que te dará en el futuro grandes ganancias. Toma descansos regulares en la programación de tu día, el trabajar corrido no te hace más productivo.

Horóscopo hoy Géminis 17 de mayo de 2022

Géminis, estarás reflexivo hoy. No presentes atención a comentarios negativos hacia ti, sigue adelante. Estás pensando mucho en el pasado y en lo que te hubiese gustado tener. Añoras unas vacaciones normales y tranquilas. Tu salud dependerá de la constancia que tengas, y últimamente has sido por ese lado irresponsable.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de mayo de 2022

Cáncer, no siempre tienes la razón, debes de vez en cuando escuchar y dar tu brazo a torcer. Una persona intenta difamarte con tu entorno social, toma tus precauciones. A la gente invasora, mejor no tratarla con familiaridad. Aunque sientas que estas en un callejón sin salida, sigue luchando y encontrarás la salida.

Horóscopo hoy Leo 17 de mayo de 2022

Leo, serán días de cambios, y debes tener la fortaleza necesaria para asumir cada uno de estos desafíos. Importante decisión que deberás tomar, dejar atrás todo aquello que está impidiendo seguir adelante. Sentirás más claridad mental. Te han mentido tanto que te dificulta volver a creer, es momento de abrir tu corazón.

Horóscopo hoy Virgo 17 de mayo de 2022

Virgo, época de cambios y transformaciones, dejando atrás todo aquello negativo que un día te hizo sufrir. Los momentos más bonitos también lo vivimos en familia, acércate a ellos y ten un día diferente. Buena energía mental y física. Busca rutinas que te llenen de energía y aliméntate mejor. Si no lo haces podría afectar de manera negativa.

Horóscopo hoy Libra 17 de mayo de 2022

Libra, te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes no estar seguro. Este día usar ropa de color blanco, mejorará la salud. Ten fe. La dulzura no da resultado, sino que se debe mostrar cortante. No busques en cualquier persona llenar un vacío que ha dejado una persona del pasado.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de mayo de 2022

Escorpio, necesitas un tiempo para ti y dejar de pensar en los demás. Dos días de descanso te ayudará a recuperar las energías suficientes para continuar, tu salud agradecerá esta pausa. Rodéate de personas positivas y tendrás excelentes resultados, es el momento de alejar a personas tóxicas que creías que eran tus amigos.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de mayo de 2022

Sagitario, vendrás tiempos duros para ti y tu familia, pero una persona llegará para apoyarlos. Ese desequilibro que estás presentando se debe a los nervios que te genera el trabajo, haz una pausa. Las cosas no están saliendo como lo esperabas, sin embargo, no pierdas los ánimos que con el tiempo saldrán aún mejor.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de mayo de 2022

Capricornio, mantén el orden, no pierdas el ritmo que pronto reconocerán tu esfuerzo. Hay decisiones que no has pensado con claridad, siempre es buen momento para recapacitar. No dejes que los miedos te hagan perder grandes oportunidades. Haz borrón y cuenta nueva, no siempre es malo empezar de 0 y menos cuando de amor se trata.

Horóscopo hoy Acuario 17 de mayo de 2022

Acuario, debes ser más seguro de tus decisiones ahora que las cosas se han puesto difíciles. Recibirás de un familiar fuertes críticas sobre las decisiones que has tomado hasta ahora. Problemas de salud a causa de un intento de daño hacia ti, hay una persona que te quiere ver enfermo. Un nuevo amor llega tu vida y llega para quedarse.

Horóscopo hoy Piscis 17 de mayo de 2022

Piscis, cierras un ciclo en tu vida, dando paso a lo nuevo. No te cierres a las nuevas oportunidades, el tiempo pasará rápidamente y debes aprovecharlo al máximo. El pasado te regalará la verdad que tanto has estado esperando. Te afectará la presencia de alguien, convérsalo y encuentra la solución. Inicia una relación con alguien del pasado.

