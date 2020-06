Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 18 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de junio de 2020

Aries, en el amor experimentarás desilusiones que ya veías venir. La rutina es algo que te aburre con facilidad, necesitas de cambios constantes, cuidado eso te desequilibra, piensa bien las cosas antes de tomar una decisión. Pon más atención a esa persona especial. Deja el desorden eso retrasa.

Horóscopo hoy Tauro 18 de junio de 2020

Tauro, no permitas que las personas te absorban y distraigan de tus objetivos. No pierdas tu norte y concéntrate en lo que haces. Una persona cercana te generará problemas. Debes mantener mayor comunicación con quienes convives, puede que tengan alguna queja o incomodidad contigo y no te lo digan.

Horóscopo hoy Géminis 18 de junio de 2020

Géminis, buscarás ayuda espiritual por todo lo que estás pasando. Fortalece más tu fe y cree que todo esto pasará pronto. No sufras tanto por lo vivido, deja el pasado atrás y busca tu futuro. De esas experiencias toma lo positivo que es el aprendizaje. Prepárate, se vienen gastos por emergencia de salud.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de junio de 2020

Cáncer, cuídate de amoríos ocultos, pueden traerte problemas. No puedes obligar a otros hacer lo que tú quieres. Define primero qué tipo de relación deseas antes de iniciar un romance. Estarás inestable emocionalmente y te costará lograr estar conforme. Sé más flexible con las personas que te rodean.

Horóscopo hoy Leo 18 de junio de 2020

Leo, controla tu mal carácter, te enojas muy rápido y eso no te deja pensar bien las cosas. Aléjate de personas negativas, no trates de ayudar a todo el mundo. Nuevas oportunidades se te presentan para trabajar. Ten más cuidado con tu salud, cuida tu alimentación. Renacen sentimientos que creías muertos.

Horóscopo hoy Virgo 18 de junio de 2020

Virgo, el universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Bendice y agradece lo que tienes. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. Haz una afirmación positiva todos los días en lo que quieres, repite “yo todo lo puedo”.

Horóscopo hoy Libra 18 de junio de 2020

Libra, ten calma y paciencia, las tormentas pasan y sale el sol para ti. Encontrarás pronto una salida para algo mejor. Una persona con corazón noble te presta dinero, te apoyará sin ningún interés. Dios nos puede ayudar a través de las personas. Sé agradecido y aprovecha esta oportunidad.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de junio de 2020

Escorpio, te encontrarás con alguien y te contará un problema, no fijes tu atención en el problema y aporta con tu conocimiento para la solución del mismo, sin que esto te afecte. Ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día. Deberás reconocer el trabajo de los demás.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de junio de 2020

Sagitario, se activa lo sentimental. Nuevamente la pasión llega a ti. Alguien te llama y te invita a conversar, ten tus precauciones y cuídate la salud al salir. Mejoras una situación personal que te tenía tenso. No permitas que otras personas se metan en tu vida. Has lo que tu corazón desee. Deja que fluya.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de junio de 2020

Capricornio, eres ejemplar y protector. Te has esforzado siempre por mantener una buena imagen ante los demás. Es hora de recoger los frutos. Familiares y amigos te apoyarán en estos momentos que necesitas ayuda y consuelo. Por más dolorosos que sea, habrá alguien para ayudarte. Fuerza y unión familiar.

Horóscopo hoy Acuario 18 de junio de 2020

Acuario, aléjate de un sitio con muchas personas, no es seguro para ti. Hablas con alguien del extranjero muy querido y te motivará y dará nuevas ideas. Te rodeas de personas muy trabajadoras que te inyectan energía. Renace la confianza en ti mismo, sé constante y actívate nuevamente. Dolencias pasajeras.

Horóscopo hoy Piscis 18 de junio de 2020

Piscis, en la vida hay amores que no puedes olvidar, por más que pase el tiempo. Estarás recordando a ese amor del pasado y verás la manera de buscarlo y hablarle. Emociones que no puedes controlar. Planificarás un viaje para más adelante, deberás esperar para hacerlo, pero te emocionará planearlo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio