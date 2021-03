Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 18 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de marzo de 2021

Aries, Inicias con buen pie un negocio. Sorpresas y buen augurio en casa, un gran cambio te alegrara por completo tu vida. Reunión familiar por negocio o arreglo de papeles. Un amigo se enferma del estómago, te preocupará su salud. Se fortalece una unión sentimental. Alegrías y celebraciones en una reunión familiar.

Horóscopo hoy Tauro 18 de marzo 2021

Tauro, éxito en planes de gran alcance. Disfruta de un grupo con personas muy sonrientes que alegraran tu día. Recuperas un dinero invertido. Buscas la prosperidad en un negocio nuevo. Concreta una fecha para reunirte con la familia para tratar diversos temas. Manéjate con cuidado en tu trabajo y no confíes en nadie.

Horóscopo hoy Géminis 18 de marzo de 2021

Géminis, recibes una llamada telefónica y solucionas algo que te preocupaba. Aumento de sueldo que estaba pendiente, se concreta. Te acusan de que eres un sobrado, no hagas caso a comentarios negativos. Dos corazones que se reencuentran a través de las redes. No vivas de ilusiones, se realista y actúa correctamente.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de marzo de 2021

Cáncer, sales adelante con tu propio esfuerzo. Sé sincero y no trates de engañar ni engañarte, toma la mejor decisión para tu vida. Palabra clave es la valentía. Si le ves tantos defectos a esa persona quiere decir que no va contigo, decide rápido, te gusta o no te gusta. Usa tu intuición y aléjate de quien te hace daño.

Horóscopo hoy Leo 18 de marzo de 2021

Leo, se te olvidan las cosas, haz una pausa y respira, tomate un minuto para concentrarte mejor. Vences una situación en tu oficina, pero cuidado con la revancha, hay personas mal intencionadas. Una cábala que te traerá suerte es poner un imán en tu billetera. Lo detenido se activa con buenos resultados.

Horóscopo hoy Virgo 18 de marzo de 2021

Virgo, algo se evapora de tu vida, pero te reinventas y se concretan proyectos. Donde pones el ojo, pones la bala, estas con buena energía, aprovéchala. Se ponen los límites a una reunión, evita las discusiones. Recibes una llamada importante y reactivas un plan de trabajo. Estas rodeado de personas con un afecto verdadero.

Horóscopo hoy Libra 18 de marzo de 2021

Libra, estás lleno de dudas sobre una persona, deja que te demuestre sus intenciones. No gastes el dinero que vas a invertir en ti, piensa en ti mismo y date valor. Hecho curioso con hijos que te mantendrán ocupado. Un hijo te llena de alegrías. Basta con que tengas en tu rostro una pequeña sonrisa y todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de marzo de 2021

Escorpio, deseas alejarte de alguien, cada quien deberá tomar su propio camino. Una amiga te dice que necesitan hablar, muchas cosas se aclararán. Te sientes solo porque quieres, te rodeas de personas que te quieren, búscalas. Llegan ingresos inesperados. Tendrás buenas ganancias en un negocio. El amor se activa.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de marzo de 2021

Sagitario, date una nueva oportunidad en tu vida, nunca es tarde para aprender y comenzar de nuevo. Vive en el hoy y no te apegues a nada. Cambios inesperados que llamaran tu atención. Una amiga te ayuda en tu trabajo, todo saldrá bien. Te separas de una persona, a veces la distancia te hace reflexionar. Todo se ordenará.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de marzo de 2021

Capricornio, cuida tu cartera, te la revisan en un lugar público. Acuerdo por una venta de un bien que por fin se concreta. Hay cosas en las que una mujer tiene ventajas, esfuérzate más para que te den la razón. Comentas algo y un amigo te apoya frente a la crítica. No dejes cabos sueltos, deja todo claro en una conversación.

Horóscopo hoy Acuario 18 de marzo de 2021

Acuario, grandes movimientos económicos deberás hacer, adminístrate de manera ordenada. Una alerta de peligro se ve en tu aura, ten precaución y cuídate, sobre todo en la calle con tus pertenencias personales. Un afecto del pasado y una conversación sincera con alguien especial. No bebas de más, cuídate, evita problemas

Horóscopo hoy Piscis 18 de marzo de 2021

Piscis, modificación y arreglos pendientes por hacer en tu casa. Más y mejores perspectivas de negocio se avizoran. Concretas una cita con alguien que llama tu atención. Una noticia bomba que dará que hablar en tu trabajo. Ahorra o administra bien tus recursos. Si cultivas lo eres espiritual, no te sentirás solo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio