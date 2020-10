Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 18 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de octubre de 2020

Aries, baja el tono cuando discutas con las personas cercanas, contrólate. Actúa rápidamente y resuelves un problema que a última hora se salió de control. Preocupación en lo económico no te deja dormir, pronto recibirás una buena noticia. Mucho cuidado con tener un pasatiempo que te haga perder el tiempo.

Horóscopo hoy Tauro 18 de octubre de 2020

Tauro, emprendimiento nuevo en materiales médicos que promete y te llevará al éxito. Unos lentes que se extravían, no seas distraído. Derrotaras obstáculos y progresarás de manera rápida y segura. Tendrás una experiencia espiritual cuando duermas. Estarás en reuniones importantes con grandes resultados. Ten fe.

Horóscopo hoy Géminis 18 de octubre de 2020

Géminis, ten cuidado en lugares públicos con personas agresivas o desconsideradas. No te distraigas con unos documentos importantes. El amor llama a tu puerta nuevamente, atrévete a ser feliz. Tus palabras tendrán poder, cuidado con lo que decretas. Ayudas a una persona querida en una situación amorosa. Vences obstáculos.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de octubre de 2020

Cáncer, retorna un amigo muy querido. Llega alguien del pasado. Deberás decidir qué es lo mejor para tu vida. Se toca el tema de la lealtad y del compromiso en la pareja. Se reactiva la vida familiar. Malestar general pasajero. Busca a un sanador espiritual, te ayudará muchísimo. Evalúa si aceptar o no cambios en el trabajo.

Horóscopo hoy Leo 18 de octubre de 2020

Leo, no quieres darle importancia al amor en estos momentos, ten cuidado se pasará una gran oportunidad. Cuidado con los celos de un superior por tus logros. Tendrás malestar de espalda por el exceso de trabajo. Debes colocar flores e inciensos en casa para canalizar la energía. Evita involucrarte en chismes.

Horóscopo hoy Virgo 18 de octubre de 2020

Virgo, sé creativo en tus proyectos. Te encargarás de un problema que no es tuyo, pero lo resolverás. El amor te reclama tiempo, organízate y no descuides a esa persona. Dolores musculares que te dan fatiga, trata de relajarte y descansar un poco. La disciplina es muy importante para lograr eso que quieres, no la pierdas.

Horóscopo hoy Libra 18 de octubre de 2020

Libra, mira las señales que te da el universo, advirtiéndote que estés preparado para una nueva etapa. Cuídate de personas conocidas que puedan traicionarte. Cuida tu salud, no cometas errores y mucho menos te confíes. Querrás entender una relación con alguien de tu entorno laboral. No te detengas sigue adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de octubre de 2020

Escorpio, no mezcles lo laboral con lo personal, todo en su lugar y evitarás problemas. Date un tiempo para estar solo, analiza las cosas que están pendientes por realizar. Molestia con tarjeta de crédito que deberás solucionar. Tendrás logros positivos en una entrevista. Tu palabra es la Voluntad. Asistes a un reencuentro.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de octubre de 2020

Sagitario, la familia es primero y te necesita, ahora más que nunca estarán uniendo fuerzas para salir adelante. No escuches chismes, aléjate de personas negativas. Día de lograr buenos, negocios. Encuentro imprevisto en un lugar público con alguien que hace tiempo no veías. Disfruta momentos agradables y en buena compañía.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de octubre de 2020

Capricornio, surgen desacuerdos que colocan en tensión a los miembros de tu grupo de trabajo. Te atrae alguien que se vincula con tu trabajo, ten precaución. La prudencia te ayuda a reflexionar y a considerar las consecuencias que pueden producir tus palabras. Familiar que interrumpe la paz familiar con su mal carácter.

Horóscopo hoy Acuario 18 de octubre de 2020

Acuario, nuevos compañeros de trabajo te ofrecen el apoyo que necesitas. Discutes por una persona que no lo merece, no pierdas tu tiempo. Buscarás alejarte de todos para hacer cambios y retornar con el pensamiento más claro. Si tu actúas correctamente, las dudas acerca de tu persona desaparecerán rápidamente.

Horóscopo hoy Piscis 18 de octubre de 2020

Piscis, compleja situación que a traviesas y que deberás superar. Dudas durante una reunión de trabajo donde surgen desacuerdos. Contacto con personas del extranjero te emociona. Realizas compras necesarias para la oficina. Reconciliación en puertas. Nueva oportunidad en tu relación, cuida bien a esa persona especial.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio