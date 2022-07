Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 19 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de julio de 2022

Aries, te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro. Los planes económicos y laborales pasan a un primer plano de interés. Recibirás una gran noticia. Emprende ese camino no tengas miedo. Consolidas algo con tu pareja, planes a corto y largo plazo. Y si estas solo, ha llegado el momento de iniciar una relación.

Horóscopo hoy Tauro 19 de julio de 2022

Tauro, debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas antes de que se cumplan, no que te quejes después si no sale bien. Pariente interrumpe la paz familiar con su mal carácter. Pedirás ayuda a la persona que tienes a tu lado, puedes confiar plenamente. Reunión familiar para tratar asuntos de dinero. Se consolida una relación laboral, nuevos inicios.

Horóscopo hoy Géminis 19 de julio de 2022

Géminis, inicias un cambio en tu vida. Cansancio que equilibrar por medio de la meditación. Una persona mayor te continúa apoyando. Resuelves una situación molesta vinculada a conservar o no un trabajo. La Rueda de la Fortuna está contigo en este día, te trae nuevas noticias y caminos a escoger. Un problema con adolescente que se soluciona. Lucha por tu felicidad.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de julio de 2022

Cáncer, has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa a una amistad. Surgen varias situaciones que tendrás que manejar a la vez. Equilibras una situación financiera. Crecimiento en lo espiritual, la oración tiene poder, ten fe. Enamoramiento por medio del entorno laboral o de estudios.

Horóscopo hoy Leo 19 de julio de 2022

Leo, acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. Buscarás la soledad para poder descifrar las soluciones a tus problemas financieros. Pero no temas pedir ayuda si la necesitas. Contacto con un sitio campestre. Contacto con un hospital. Termina con la monotonía, lleva a tu pareja a un lugar tranquilo donde puedan conversar.

Horóscopo hoy Virgo 19 de julio de 2022

Virgo, en el trabajo experimentarás un deseo de cambios, tranquilo aun no es tiempo. Maneja sabiamente los recursos con los que cuentas. En la salud algunos malestares producto del descontrol de las emocionales. Tu destino te tiene preparado un nuevo camino que, aunque desconocido, será muy provechoso. Hay cosas que pueden equilibrarte, el amor y la familia.

Horóscopo hoy Libra 19 de julio de 2022

Libra, hombre de poder económico te ayuda. Hasta las cosas más simples llegan a tu corazón, estarás melancólico, recordaras situaciones del pasado, recuerdos que se hacen presente al mirar fotos que hace tiempo no veías. No te sientas triste, levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas, y si ya partieron haz una oración.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de julio de 2022

Escorpio, la mano poderosa de Dios guiará tu destino y pondrá a personas en tu camino para apoyarte. Pensarás, meditarás y reflexionarás con tranquilidad, en tu soledad, acerca de ti y encontrarás la salida adecuada oportuna. Te separas de personas que no coinciden contigo y que solo te han traído dificultades. Un hijo que recibe muchas bendiciones.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de julio de 2022

Sagitario, amigos del pasado te buscarán para reunirse y conversar, ten cuidado y toma tus precauciones. Debes descansar un poco más, el estrés te agobia. Nuevas aperturas y caminos que se aclaran, haciendo que veas el futuro próspero. Ten calma todo puede cambiar y mejorar. Discutes por una persona que no lo merece. Escucha un consejo de alguien sabio.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de julio de 2022

Capricornio, se abre un mundo de posibilidades delante de ti, sólo debes saber elegir entre ellas cuál es tu mejor opción. Te conectas con personas del extranjero que te hacen un ofrecimiento, puede ser también un contacto por Internet. Se sana una vieja herida familiar y surge un acercamiento después de mucho tiempo. Con el tiempo olvidarás ese dolor emocional.

Horóscopo hoy Acuario 19 de julio de 2022

Acuario, tendrás pronto lo que por ley te corresponde, ten paciencia. Alguien cercano a ti supera un problema de salud. Tendrás algunos malestares físicos, pero serán pasajeros. No esperes que tu pareja se adapte total y absolutamente, de manera sumisa, a tus necesidades. Irás tras la búsqueda de definir qué quieres. Ten paciencia y serenidad.

Horóscopo hoy Piscis 19 de julio de 2022

Piscis, ten cuidado donde pones tus cosas, algo se te extraviará, pero lo recuperarás, no seas tan distraído. Proyecta en positivo lo harás. Cuidado con lo que le dices, puede que lastimes con tus palabras. No te sientas solo, busca a esa persona que te quiere de verdad. La felicidad está frente a ti y no la ves. Recibes un mensaje espiritual que te ayudará en tu situación.

