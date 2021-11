Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 19 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de noviembre de 2021

Aries, equilibra tus pensamientos y las emociones no te jugarán un mal rato. Comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Aunque te sientas confundido deberás ordenarte mejor, pronto todo se equilibrara. No confundas amistad con el amor.

Horóscopo hoy Tauro 19 de noviembre de 2021

Tauro, deja ver tu luz interior y que brille en todo momento. Siempre tienes las palabras adecuadas para cada momento y situación, eres fuerte y valiente. Te sentirás decaído por unas horas, debes reponerte y seguir luchando. Una caminata por el parque acompañado de esa persona especial te hará mucho bien. Se aproxima una aventura.

Horóscopo hoy Géminis 19 de noviembre de 2021

Géminis, buen tiempo para emprender, financiar o dirigir nuevas acciones, eres la llave que abre todas las puertas. Se te presentará una gran oportunidad de trabajo o negocio, eres inteligente y cauto y eso hará que alcances el éxito. No pierdas tu tiempo en alguien que no te valora, espera por esa oportunidad amorosa que tanto deseas.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de noviembre de 2021

Cáncer, no te compliques con dudas, sigue tu camino con confianza y entrega, este día estará lleno de energía positiva y buenos momentos. La verdad no se hará esperar, nuevos descubrimientos harán que veas las cosas desde otra perspectiva, mantén la calma. Una nueva oportunidad de emprendimiento se asoma a tu puerta.

Horóscopo hoy Leo 19 de noviembre de 2021

Leo, los caminos están abiertos para tomar nuevos rumbos que te permitirán avanzar a donde quieres llegar. Nunca es tarde para darte cuenta de tus propios errores, aprende la lección y comienza con buen pie. Un amor del pasado llegara nuevamente a tu vida, piensa que si retorna es por algo en especial. Se firme en tus decisiones.

Horóscopo hoy Virgo 19 de noviembre de 2021

Virgo, debes entender y reconocer que cualquier negatividad que vivas puede alejarse con tu voluntad y con tus buenos pensamientos, recuerda que atraemos lo que sentimos. Los caminos se abrirán nuevamente y la oportunidad de un nuevo empleo no se hará esperar. Diferencias en el amor te quitaran el sueño, mantén la calma.

Horóscopo hoy Libra 19 de noviembre de 2021

Libra, busca el camino que te lleve a abrazar tus deseos y quítate las limitaciones, derrumba las barreras y toma las nuevas oportunidades que se te presentan. Todo en esta vida es por un propósito, solo debes encontrarlo y así lograr el equilibrio de tu vida, haz lo que te apasiona. Un viaje te hará mucho bien, relájate un poco.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de noviembre de 2021

Escorpio, enfoca tu energía de triunfo a lo que quieres lograr y no te disperses por espejismos efímeros. Las cosas claras son mejor, no te distraigas de tus objetivos. Calma tu mente con la meditación, estás muy estresado y así no piensas bien las cosas. Equilibra tus emociones, comparte con tu familia momentos de unión y felicidad.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de noviembre de 2021

Sagitario, saca tu luz interior y destaca por tu brillo. Nunca dudes del potencial que tienes y muestra tus virtudes para destacar. Tu sensibilidad esta a flor de piel, déjate llevar por esas sensaciones de lo que ha de ocurrir, no fallarás. Mantente firme en la toma de decisiones sobre tu corazón, haz lo que amas con quien tu desees.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de noviembre de 2021

Capricornio, cada paso debe ser firme, no dudes ni retrocedas. El tiempo te ha enseñado a encaminarte bien hacia tus objetivos, que nada te distraiga. No dudes de tus capacidades intelectuales, es tiempo de aflorar todos esos conocimientos que tienes para el logro de objetivos. Ante cualquier adversidad no pierdas el equilibrio emocional.

Horóscopo hoy Acuario 19 de noviembre de 2021

Acuario, tu mal humor te puede jugar una mala pasada, debes irradiar armonía desde tu interior y contagiarla al mundo. Controla los impulsos y no caigas en pasiones desmedidas. Ve paso a paso en todo aquel proyecto que tengas en mente, desarrolla una cosa a la vez. Descansa un poco ya que te sientes agobiado por las obligaciones.

Horóscopo hoy Piscis 19 de noviembre de 2021

Piscis, es momento de conectarte con tu fuerza interior y tomar las decisiones que te acerquen a tus metas y sueños. La fe y creencia jugaran un papel importante en tu vida, no las pierdas. Sé paciente y toma decisiones firmes con respecto a tu trabajo y en casa. La familia necesitará de tu ayuda en estos días, bríndales lo mejor.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

