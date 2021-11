Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 2 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de noviembre de 2021

Aries, debes buscar soluciones a conflictos que tienes actualmente, ser frontal y sincero y sobre todo, evitar los secretos. Encontrarás algo que habías perdido donde menos te imaginas. Una creencia te ayudará a llevar de mejor forma la angustia que te acompaña. Encontrarás esa oportunidad tan importante que estabas buscando.

Horóscopo hoy Tauro 2 de noviembre de 2021

Tauro, un hombre de poder te presta la ayuda que necesitas en este momento. La Una bendición llega a tu familia después de tiempos tan difíciles. Has estado haciendo cosas influenciado por una persona que solo te intenta perjudicar, es momento de ponerle un alto. Debes estar preparado para los cambios que se vienen.

Horóscopo hoy Géminis 2 de noviembre de 2021

Géminis, si piensas que estás en una discusión que no tiene sentido, es mejor retirarte antes de decir algo que podría lastimar y no podrás acomodar. Recibirás palabras sabias de un familiar que agradecerás posteriormente. Trabaja fuerte para que todo mejore. Una comida te cae pesada, descansa pronto pasará.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de noviembre de 2021

Cáncer, aférrate a tus valores y no permitas que nadie te haga hacer algo que no quieres. Firmas de documento traerán soluciones a tu familia. Se cierra un ciclo laboral y comienza uno mejor. Todo lo lograras con esfuerzo y dedicación, ten paciencia. Apoyas a un familiar económicamente para salir de una deuda pendiente.

Horóscopo hoy Leo 2 de noviembre de 2021

Leo, una noticia que esperabas cambiará tu economía. No caigas en los errores del pasado, comienza a reflexionar sobre lo sucedido. Vístete de cualquier tonalidad de azul, te dará paz. Todo saldrá bien en el banco. Has tomado malas decisiones amorosas que te han traído gran sufrimiento. Sentirás más presión de lo esperado en el ámbito laboral.

Horóscopo hoy Virgo 2 de noviembre de 2021

Virgo, una oportunidad que no puedes desperdiciar llega a tu vida cuando menos lo esperabas. Cambios positivos hacen gran impacto en tu personalidad. Inicia un romance con una persona que habías conocido en el pasado. Una persona te ofrece una ayuda que no estabas esperando. Dolores en la cervical por mala postura.

Horóscopo hoy Libra 2 de noviembre de 2021

Libra, debes tener mucho cuidado de las personas falsas, abundan en el lugar donde te Es tiempo de aprender de las nuevas experiencias. encuentras. Prepárate para nuevos desafíos que se te presentarán en estos días. No pierdas la calma, ten paciencia que lograrás aquello que estás esperando. Una persona llegará a tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de noviembre de 2021

Escorpio, no te distraigas en actividades que no te generan nada positivo. Cuida más tu salud. No dejes a un lado a aquellas personas que estuvieron contigo cuando más lo necesitabas. No permitas que otras personas tomen decisiones por ti, solo tú sabes lo que te hace realmente feliz. Se abren para ti posibilidades de cambios positivos.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de noviembre de 2021

Sagitario, eres una persona muy afortunada, solo debes aprender a valorar todo aquello que te ofrece la vida. Hoy es un buen día para llevar a cabo grandes proyectos. No esperes nada que llegue por sí solo, debes buscarlo y pelearlo. Recuerda que una cosa es creer en la amistad y otra poner las manos en el fuego por ella.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de noviembre de 2021

Capricornio, hay persona a tu alrededor encubiertas con muy malas intenciones. Buenos momentos en el ámbito laboral, aprovéchalo al máximo. Noticias sobre un embarazo. Disfrutas de la alegría familiar, siéntete bendecido por esto. Cosas positivas llegan a tu vida, dando un giro a tus malas experiencias. No seas conforme, lucha trabaja sal adelante.

Horóscopo hoy Acuario 2 de noviembre de 2021

Acuario, una decisión apresurada trae consecuencias. Un lugar o una canción te llevan a revivir momentos del pasado. Deudas por el mal manejo de tu dinero te traen problemas. Debes aceptar cuando no tengas la razón y dar tu brazo a torcer. Debes separar la amistad de tu relación. Malestares a la altura de la cadera.

Horóscopo hoy Piscis 2 de noviembre de 2021

Piscis, debes poner límites a una persona que te ha estado aprovechando de ti. Recibirás un obsequio que te traerá muchas alegrías. Renueva tu creatividad visitando un lugar que te inspire. Un cambio en el ámbito financiero viene a tu vida. Superas una dificultad que ha estado perjudicando a tu familia.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO