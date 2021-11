Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 20 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de noviembre de 2021

Aries, debes ser como el camaleón y adaptarte a los cambios, todo será para bien. El desánimo y las lamentaciones no jugarán a tu favor, debes ser más positivo y entusiasta así todo será más fácil de resolver. Resguarda bien tus emociones y evita verte tan vulnerable ante los demás. Un día lleno de sorpresas te motivarán cada vez más.

Horóscopo hoy Tauro 20 de noviembre de 2021

Tauro, es momento de mirar tus virtudes y sacarles el máximo provecho. Centra tus esfuerzos en conseguir tus metas y cumplir los retos que te has propuesto. No te distraigas mantén tu mente y energías alineadas para avanzar y conseguir lo que deseas. Eres fuerte y valiente y podrás soportar las duras pruebas de la vida con éxito.

Horóscopo hoy Géminis 20 de noviembre de 2021

Géminis, la prosperidad toca tu puerta y deberás estar listo para recibirla. Internaliza tus deseos y mantente en esa comunicación constante con lo que te guía desde adentro. Las cosas aún no están claras para ti con esa persona especial, será necesario conversar y aclarar los malos entendidos. Tendrás un gasto inesperado.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de noviembre de 2021

Cáncer, mantén la calma y no te dejes llevar por el coraje en ningún momento. Actúa con inteligencia. No te dejes llevar por sentimientos de culpa o negatividades que no te perteneces en lo más mínimo. Una llamada te sorprenderá y cambiará tu rutina de este día. Cuida tu estómago, hay alimentos que no te asientan bien.

Horóscopo hoy Leo 20 de noviembre de 2021

Leo, conecta con tu guerrero interno y tendrás la capacidad de vencer en todo. Toma el mando en las decisiones trascendentales para tus proyectos, en ti esta la oportunidad de conquistar un gran logro si te lo propones. El amor esta tocando la puerta de corazón, atrévete a ser feliz. Siéntete afortunado de la familia que tienes.

Horóscopo hoy Virgo 20 de noviembre de 2021

Virgo, ante cualquier adversidad no pierdas el equilibrio emocional. Aleja las dudas y los miedos, confía en ti instinto. Tu concentración es la clave, no permitas que la ilusión nuble tu acción. No juzgues sin antes saber como sucedieron las cosas, dale una nueva oportunidad a esa persona. El perdonar te hará bien y te sentirás mejor.

Horóscopo hoy Libra 20 de noviembre de 2021

Libra, en ti está el poder para alcanzar victorias. Solo debes buscar tu equilibrio interior, debes estar seguro de lo que quieres y ver la forma de alcanzar tus metas. Controla los impulsos y no caigas en pasiones desmedidas. El descanso será la clave para calmar tus emociones, el amor se hace presente en este día, disfrútalo.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de noviembre de 2021

Escorpio, tu mal humor te puede jugar una mala pasada, debes irradiar armonía desde tu interior y contagiarla al mundo. Mantén tu energía en las cosas que te impulsan hacia al éxito. Un paseo por el parque o playa no te hará mal, debes relajarte un poco. Una amistad necesitará de tu ayuda, siempre darás lo mejor de ti.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de noviembre de 2021

Sagitario, es momento de conectarte con tu fuerza y tomar las decisiones que te acerquen a tus metas y sueños. Nuevas oportunidades harán que tu economía se equilibre en estos días. Mantente fuerte y sano, haz ejercicio, camina al aire libre, disfruta de la naturaleza. Te sentirás más enamorado que nunca, disfruta de esta emoción.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de noviembre de 2021

Capricornio, fortalece tu voluntad y ve por lo que quieres sin dejar de ser tú mismo. Es momento de mirar tus virtudes y sacarles provecho. Los estudios que has pospuesto podrás retomarlos cuando desees, organiza tus gastos y comienza a crecer. Persona adulta familiar necesitará tu apoyo n estos días, siempre das lo mejor de ti.

Horóscopo hoy Acuario 20 de noviembre de 2021

Acuario, la prosperidad toca tu puerta y debes estar listo para recibirla. Aprovecha cada momento para el logro de tus objetivos, perder el tiempo retrasará tus sueños. Piensa, medita y no te dejes llevar por impulsos que te saquen del camino que te planteaste. Alguien muy cercano y querido te pedirá disculpas, es bueno escuchar y perdonar.

Horóscopo hoy Piscis 20 de noviembre de 2021

Piscis, estarás lleno de energía para dedicarte por completo a lo que desees. Bienestar y vigor te guían. La fe te ayudará a fortalecerte espiritualmente, actúa en positivo para ti y para los tuyos. La familia es tu motor, se fortalecerán los lazos familiares y tu te sentirás fuerte. Recibirás una grata noticia de un familiar que esta lejos de ti.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

