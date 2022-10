Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 21 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de octubre de 2022

Aries, te ganas un dinero extra. Presta atención a lo que te ofrecen, que no se pierda. No dejes te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea. Viajes por negocio que te cambia todo, deberás organizarte mejor. Tendrás momentos difíciles entre tu pareja y tu familia, deberás mantener el equilibro entre ambos.

Horóscopo hoy Tauro 21 de octubre de 2022

Tauro, cambios positivos en el trabajo siempre mostrando tus ideas. No es posible volver el tiempo atrás, con esto, no hablo de resignación sino de aprender de ello. No te decaigas por no estar donde tenías planificado, mantén enfocado tus objetivos. Nueva relación sentimental. Soluciones y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos.

Horóscopo hoy Géminis 21 de octubre de 2022

Géminis, tendrás una sensación de crecimiento personal, aprovéchala. Los lazos familiares pueden derrotar cualquier tormenta, el amor es lo único que importa. La felicidad está al lado de tu familia. Controla tu estado de anímico. Los demás no pueden hacer todo lo que tú quieres o como lo quieres. Una persona te demuestra el deseo de compartir su vida contigo, analiza y decide.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de octubre de 2022

Cáncer, no debes acudir a la fantasía en el aspecto amoroso, que los sentimientos siempre sean claros entre ustedes. No te sientas solo, busca las personas que te quieren. Realizarás diversas actividades a la vez, procura no distraerte para que todo salga bien. Buenas noticias en lo laboral. La felicidad está a tu lado y no lo ves. Recibes llamadas con buenas noticias.

Horóscopo hoy Leo 21 de octubre de 2022

Leo, mira hacia el exterior, salte del armazón donde te encuentras atrapado y atrévete a vivir de manera positiva. Debes tener una mejor comunicación en tu trabajo para evitar malos entendidos. Triunfas en lo que haces y vences los enemigos. Hablas con alguien muy importante para ti sobre las estrategias para salir adelante.

Horóscopo hoy Virgo 21 de octubre de 2022

Virgo, la paciencia va a ser lo que te mantenga estable en estos días difíciles. Se sincero con la persona que está contigo. Te alejas de alguien negativo. Aprende a cortar y liberar tu corazón de sentimientos e ilusiones que no te convienen. Se te presenta un trabajo que requiere seguridad en ti mismo. Los encuentros amorosos no estarán a tu favor.

Horóscopo hoy Libra 21 de octubre de 2022

Libra, no debes confiarte en tu trabajo y debes capacitarte mucho más para llegar a tus objetivos. Planificas un encuentro especial, deja los nervios atrás y todo saldrá bien. Visitas un parque, un hermoso paisaje, el mar, te relaja y repones energías. Vuelves a ver a un amigo después de mucho tiempo. Cuida más tu salud.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de octubre de 2022

Escorpio, procura leer bien los contratos antes de firmarlos, hay algo que se va a salir de control. Te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona y lo harás notar. Sales adelante y superas los problemas. Descansa tu mente y tu cuerpo, no todo debe ser el trabajo. Esto solo te traerá consecuencias a futuro. Una comida te cae pesada, descansa pronto pasará.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de octubre de 2022

Sagitario, comienzas a desesperar por una situación que se sale de control. Deberás hacer un sacrificio para lograr algo positivo, valdrá la pena. Crecerá la confianza con tu pareja. Asumes nuevos compromisos con entusiasmo, debes de ordenarte. Ciertos comentarios que llegarán a los oídos de tu pareja pueden provocar conflictos.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de octubre de 2022

Capricornio, recibirás un dinero, adminístralo bien en algo productivo. Se tú mismo siempre y demuestra tu potencial. Debes dedicar al menos veinte minutos al día para tu salud física, tu cuerpo a futuro te lo va a agradecer. Tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte, mantén la calma. No caigas en discusiones innecesarias.

Horóscopo hoy Acuario 21 de octubre de 2022

Acuario, el tiempo es el mejor remedio para superar las tristezas. Escucha un consejo, será de mucha ayuda. Ten calma ante una persona de poder. Eres sincero y detestas las mentiras, mantente en una línea correcta de vida. Debes evitar a toda costa las relaciones afectivas obsesivas. Vístete de colores oscuros que reflejan tu personalidad segura y sincera.

Horóscopo hoy Piscis 21 de octubre de 2022

Piscis, invierte esos ingresos extra en algo que te genere ganancias a mediano plazo, serán muy útiles en los momentos difíciles. Sientes que las posibilidades económicas van decayendo. Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. En el trabajo te sientes muy agotado. Le pides ayuda a una mujer de tu confianza.

