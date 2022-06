Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 22 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de junio de 2022

Aries, hecho curioso con un espejo pequeño. Se te presentan nuevas oportunidades que no te puedes negar. Un amigo te hará un ofrecimiento para trabajar juntos, analiza bien si te conviene aceptar o no. Cuídate de las personas que hablan mal de los demás, no pierdas tu tiempo en ellos. Empiezas un negocio que será sólido. Aprende a ser libre.

Horóscopo hoy Tauro 22 de junio de 2022

Tauro, piensa bien si debes volver a donde trabajabas anteriormente. Ten calma y paciencia, las tormentas pasan y sale el sol para ti. Encontrarás pronto una salida para algo mejor. Una persona con corazón noble te presta dinero, te apoyará sin ningún interés. Dios nos puede ayudar a través de las personas. Se agradecido y aprovecha esta oportunidad.

Horóscopo hoy Géminis 22 de junio de 2022

Géminis, sé más positivo en lo que trabajas. Todo mejorará, ten calma. Te conectas con personas del extranjero con buenas noticias. Tendrás cambios inesperados que descuadrarán un poco tus planes, organízate nuevamente y empieza de nuevo. Tendrás dolores de cabeza. Haz ejercicios de yoga para que te relajes.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de junio de 2022

Cáncer, te liberas de personas que no te suman. No te pongas tu mismo las trabas. Ten más seguridad en ti mismo, pierdes oportunidades siendo indeciso. Hay personas que te ayudarán siempre que lo necesites, no dudes de eso. Se te acercara una persona en busca de romance, conócelo mejor antes de decidir. Tu palabra clave es la VERDAD.

Horóscopo hoy Leo 22 de junio de 2022

Leo, es importante que te rodees de personas que tengan tus mismos intereses, así se compenetrarán más y saldrán nuevas ideas. Estarás pendiente de la compra de una ropa, toma tus precauciones y cuídate. Despertarán en ti nuevos sueños. No te quejes tanto y decídete a vivir nuevos y mejores momentos.

Horóscopo hoy Virgo 22 de junio de 2022

Virgo, cambia tu rutina antes de dormir y realiza una relajación para que logres un descanso profundo y dejes de tener esos sueños que te perturban. Estas cargado de malas energías, debes limpiártelas con sal marina. Malestar gripal. Controla tu mal carácter, te enojas muy rápido y eso no te deja pensar bien las cosas.

Horóscopo hoy Libra 22 de junio de 2022

Libra, tendrás muchos sueños extraños que no podrás descifrarlos fácilmente. Aléjate de personas negativas, no trates de ayudar a todo el mundo. Nuevas oportunidades se te presentan para trabajar. Ten más cuidado con tu salud, cuida tu alimentación. Renacen sentimientos que creías muertos. Hecho delicado en la familia.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de junio de 2022

Escorpio, no es el momento para discusiones. Revisarás algunos papeles que te tienen preocupado, pronto podrás realizar ese trámite que quedo pendiente. Se te acerca una persona en búsqueda de un romance. Piénsalo bien, date una nueva oportunidad de amar, deja los miedos atrás. Es hora de amar sin límites, se feliz.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de junio de 2022

Sagitario, mantén la calma en cualquier situación. Se firme en tus decisiones. Aprender a canalizar tu energía y no enojarte tan rápido. Mantén la calma así la situación sea difícil. Descansa por las noches y en el día dedícate a trabajar, así no te agotarás y rendirás mejor. Has de tu casa tu templo, la felicidad y la tranquilidad que buscas.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de junio de 2022

Capricornio, dejas una etapa de mucho estrés. No discutas con alguien del trabajo ya que te traerá consecuencias. Veras cambios en lo laboral. Buen momento para empezar algo nuevo. El sol brilla para ti y para tu familia. Tu palabra clave es la ALEGRIA. Sé optimista con las personas que están a tu alrededor. No seas tan negativo, no te desanimes tan rápido.

Horóscopo hoy Acuario 22 de junio de 2022

Acuario, recibirás una noticia que te alegrará muchísimo. Embarazo en la familia, tiempos de nacimiento. Debes de atender la salud de un bebe con problemas en la piel. Coloca las cosas en orden para que todo fluya como tiene que ser. Pon orden en tu casa sin hacer sentir mal a los demás. Ten confianza en lo que estás haciendo.

Horóscopo hoy Piscis 22 de junio de 2022

Piscis, deja que las cosas pasen y que los demás aprendan la lección. Muchas bendiciones en este día. Concéntrate en trabajar en lo económico. No seas problemático en casa y se comprensivo con los demás. Estarás con cansancio físico, trata de descansar mejor, pon música relajante antes de dormir. Nuevas y mejores oportunidades vendrán.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 20 al 26 de junio con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 20 al 26 de junio con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO