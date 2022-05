Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 22 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de mayo de 2022

Aries, despréndete de las cosas viejas, deja el apego por cosas que no son necesarias. Recibe sin problemas las críticas constructivas. No te dejes llevar por las apariencias, te sentirás tentado por una persona que, aunque no lo parezca, traerá consigo muchos problemas que te afectarán de forma negativa en tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 22 de mayo de 2022

Tauro, evita la excesiva confianza con las personas de su entorno laboral, no te ven a ti como potencial amistad. Trata de ocupar tu tiempo en la planificación de un nuevo proyecto. Haz a un lado esa indiferencia que te caracteriza y abre tu corazón. No dejes que los temas económicos afecten directamente tu relación.

Horóscopo hoy Géminis 22 de mayo de 2022

Géminis, todo es recíproco y si das algo de corazón recibirás el doble de lo que diste. Fortalece tus habilidades capacitándote en algo que amas hacer, no todo debe ser por fin lucrativo, hazlo por diversión. Debes entender que lo que te desgasta te hace frágil, debes ser fuerte en estos momentos difíciles. Piensa en grande.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de mayo de 2022

Cáncer, recibirás una noticia relacionada a un pariente cercano. El afán por querer terminar muchas actividades en un día te está consumiendo, organiza tu tiempo y ve poco a poco. Tu hogar será el mejor lugar de refugio entre tanta confusión, busca el apoyo de tu familia. Debes trabajar más por tu estabilidad laboral.

Horóscopo hoy Leo 22 de mayo de 2022

Leo, oportunidades de prosperidad, invierte con confianza. Alguien cercano necesitará de ti, acércatele y extiéndele la mano, hoy es él quien te necesita y mañana no sabes si serás tú el que pida su ayuda. Habla con cada una de las personas con quien trabajas y propón ideas nuevas de trabajo en equipo, juntos harán la fuerza.

Horóscopo hoy Virgo 22 de mayo de 2022

Virgo, es momento de unir fuerzas para emprender un nuevo proyecto con tu pareja, saldrá exitoso. No caigas en desesperación, la paciencia será tu aliada para salir de tantos inconvenientes que te agobian. Malas personas que se disfrazan de amistades te están haciendo daño, abre los ojos y aléjate. No te rindas sigue luchando.

Horóscopo hoy Libra 22 de mayo de 2022

Libra, habrá cosas que no serán tan fáciles de reparar en tu relación afectiva, siempre deben darse una nueva oportunidad y luchar por conservar lo que les ha costado tanto lograr juntos. Te gusta ayudar en silencio a las personas, sean familia o no. Todos pasan por tiempos difíciles, lo importante es no dejarse vencer. El amor todo lo puede.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de mayo de 2022

Escorpio, involucra a tu familia en tus planes y busca en ellos el apoyo que necesitas. El cansancio de intenta una y otra vez puede motivarte a renunciar a tus objetivos, sin embargo, continúa que estás cerca de la victoria. Dedica más tiempo al descanso y comienza a hacer algo que por tiempo has abandonado. Una gran sorpresa llegará.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de mayo de 2022

Sagitario, haces las cosas silenciosamente y con buenos resultados, no esperaras que los demás te lo reconozcan, pero estarás inquieto porque necesitas más ayuda de los demás. En tu corazón tienes mucho amor para dar, comprensión que ofrecer y protección a quien lo necesite. El amor es infinito, se agradecido con quien te lo brinda.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de mayo de 2022

Capricornio, no lleves una forma de vida a la ligera, organízate y planifica tus metas a corto plazo. Discusión entre dos amigos te perjudicará a tal punto que tendrás que alejarte de uno de ellos. No discutas con personas que no escuchan tus comentarios, a veces es mejor callar. Ayudarás a una persona en un problema de salud.

Horóscopo hoy Acuario 22 de mayo de 2022

Acuario, prepárate, porque una persona de poder que te ayuda mucho y te da la oportunidad de algo mejor, se cumplirá un sueño. Estarás listo para abrir tu corazón sin ningún temor. Ya es hora que demuestres con hechos todo lo que llevas por dentro y de lo que eres capaz de hacer por las personas que amas. Deja la terquedad de lado.

Horóscopo hoy Piscis 22 de mayo de 2022

Piscis, recibirás fuertes críticas por cambios que has hecho en tu vida. Se vienen tiempos de éxito para ti gracias a todos los esfuerzos que has venido haciendo. Una persona mayor intenta hacerte daño por un evento del pasado. No dejes que nadie te pueda lastimar, deja de ponerte de último lugar. no seas muy exigente contigo.

