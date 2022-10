Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 22 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de octubre de 2022

Aries, recibes una llamada importante. Progreso en cada emprendimiento. Bendiciones en tu camino. La desconfianza no es una buena aliada en las relaciones amorosas. Que la comunicación siempre sea la clave para enfrentar cualquier problema entre ustedes. Cambia la monotonía, has cosas diferentes y te sentirás más descargado.

Horóscopo hoy Tauro 22 de octubre de 2022

Tauro, descuidos con las cosas en tu casa que deberás atender. Sientes que alguien de tu entorno no confía en ti. Un triunfo, una victoria o alcanzar un objetivo aumentará tu autoestima. Recibes reconocimiento por tu trabajo. Utiliza tu intuición a la hora de emitir una opinión o dar un paso para avanzar. Trabaja tu fortaleza interior.

Horóscopo hoy Géminis 22 de octubre de 2022

Géminis, tu familia en este momento será el pilar más importante que te ayudará a superar una situación difícil. Discusiones con personas con las que vives por visiones divergentes. Lucha por tus sueños. Ten claro que, durante el mes, que viene habrá mucho movimiento y acciones en lo que quieres. Visitas a una persona que te resuelve un problema.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de octubre de 2022

Cáncer, estarás reflexivo y con ganas de hacer grandes cambios, hazlo despacio, un día a la vez. Ten paciencia y se constante. Se activan los negocios, lo que estaba detenido avanza. Hacer dieta te es necesario para mejorar la salud. Cuidado con decisiones apresuradas. Conferencia en línea donde se toma decisiones importantes. Recuperas tus fuerzas y vitalidad para seguir adelante.

Horóscopo hoy Leo 22 de octubre de 2022

Leo, debes alternar entre el descanso y la actividad intensa diaria para no agotarte. Saldrás de deudas. Tranquilo, sale el sol después de esta tormenta. Deja las dudas y ejecuta lo pensado. Recibes llamadas importantes que producen un cambio positivo en tu vida. Tu familia te motiva a seguir adelante. Fuerza. La clave está en compartir y vivir cada instante.

Horóscopo hoy Virgo 22 de octubre de 2022

Virgo, hablar abiertamente de tus sentimientos es, en ocasiones, muy liberador. Oposiciones que debes vencer. La necesidad de un orden ocupará tu pensamiento. Confía en ti mismo. Actualmente no tienes una relación amorosa saludable y esto te genera grandes niveles de estrés que están afectando tu salud. Celebraciones y alegrías próximas.

Horóscopo hoy Libra 22 de octubre de 2022

Libra, tiempo de crecimiento, desarrollo y creación, aprovecha cada instante para bien. En el trabajo escucha el consejo que te dan. Recibes un mensaje espiritual que te ayuda. Proyecta en positivo lo que vas hacer. Dolores constantes de cabeza por una situación familiar que te genera estrés. Tienes muchos retos en la vida, pero ve paso a paso, escalón por escalón.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de octubre de 2022

Escorpio, eres decidido, cuando quieres algo lo luchas hasta conseguirlo. Hoy tendrás una facilidad extra para avanzar en tu trabajo. A veces es importante escuchar las críticas constructivas que hay a tu alrededor. Buscarás la soledad para poder encontrar la solución a tus problemas financieros. Amigos te buscan por celebraciones.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de octubre de 2022

Sagitario, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, ten fe. Toda ira mejorando durante el día. Pactos acertados con personas para nuevos proyectos. Hay una situación en particular que te ha mantenido estancado, no entres en desesperación y busca las posibles soluciones. Si bien tienes un día libre, aprovéchalo para generar ingresos extra.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de octubre de 2022

Capricornio, no esperes nada que llegue por sí solo, debes buscarlo y pelearlo. Disfrutas de la alegría familiar, siéntete bendecido por esto. No seas conforme, lucha trabaja sal adelante. No dejes que tu pareja de aproveche de tu buena voluntad, aprende a reconocer cuando se están aprovechando de ti. Rechaza todo sentimiento negativo que esté a tu alrededor.

Horóscopo hoy Acuario 22 de octubre de 2022

Acuario, a la hora de realizar tus proyectos debes dejar a un lado tus temores o enfrentarlos cara a cara para así tener un resultado positivo. Entras en una etapa de recuperación física y económica. Cuidado con lo que le dices a un familiar y ocasione peleas. Estas en búsqueda que te motive y así salir adelante. No permitas que nadie juegue con tus sentimientos.

Horóscopo hoy Piscis 22 de octubre de 2022

Piscis, renovarás las relaciones de amistad que habías olvidado. No estés indeciso en lo que trabajas. La economía se activa lentamente. Celebraciones. Cambios en el aspecto laboral te generarán cierta inestabilidad, deberás confiar en ti. Mantén muy al margen tu trabajo con las relaciones amorosas, de lo contrario seguirás teniendo las mismas consecuencias.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 17 al 23 de octubre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 17 al 23 de octubre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO