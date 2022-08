Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 23 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de agosto de 2022

Aries, la vida te regresa algo por lo que trabajaste duro y será positivo. Te enterarás de un secreto que alguien guardo para ti. No te dejes manipular por familiares, por más que los ames debes darte tu lugar. llamada importante para un empleo o proyecto que te animará a seguir adelante. Éxito en todo lo planteado. Solo ten paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 23 de agosto de 2022

Tauro, cambios en tu vida gracias a la superación de antiguas dificultades. No te dejes influenciar por personas que no tienen nada que ver con la familia. Firmas un acuerdo o contrato importante. Cuídate de personas que desean lo que tienes, eso es envidia. No permitas que cosas nocivas lleguen a tu vida. Se fuerte y sigue adelante.

Horóscopo hoy Géminis 23 de agosto de 2022

Géminis, embarazo en puerta. Fertilidad. Un dinero que llega lo sabrás utilizar para comenzar un nuevo negocio. Creas la base para una relación seria en tu vida amorosa. Posible romance. Analiza tus próximos pasos para que no te equivoques nuevamente. Se abre una puerta y puede que te lleve a caminos positivos, prepárate.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de agosto de 2022

Cáncer, has logrado mucho hasta ahora y debes aprender a reconocerlo, no seas tan duro contigo mismo. Una oportunidad laboral te ayudará a salir de una difícil situación económica. Una persona intentará manipularte a su favor. Vences enemigos cercanos a ti, aléjate de esas personas que solo te traen problemas. El triunfo prevalece.

Horóscopo hoy Leo 23 de agosto de 2022

Leo, la constancia te ayudará a lograr todo lo que te propongas. Reuniones con personas que no veías de hace mucho tiempo. Debes ayudar a un hijo o familiar joven que te necesita. Planificas un viaje de trabajo para más adelante, debes cumplir con tus compromisos. Un amor pasajero pero muy intenso te llenara de emociones.

Horóscopo hoy Virgo 23 de agosto de 2022

Virgo, dos personas intentarán perjudicar tus planes para que no los lleve a cabo. Llegan tres personas a ofrecerte un nuevo negocio o empleo, piénsalo bien, te darán buena ganancia. Ten cuidado con los gastos hormiga que solo te generan retraso. Un compañero emocional será lo mejor que te pasará. Debes buscar proteger tu hogar.

Horóscopo hoy Libra 23 de agosto de 2022

Libra, se suspenden planes que tenías programados. Descubrirás una mentira de una persona que amabas. Cambia las energías de tu entorno, cambia todo de lugar. Un cambio de hábitos será la mejor decisión para cambiar tu vida. Una persona mayor cambiará la perspectiva de tus pensamientos. Confía en quién amas, el amor lo puede todo.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de agosto de 2022

Escorpio, la seguridad laboral solo la tendrás el día que decidas hacer cambios en tus hábitos. Piensa en grande, no te conformes con poco. Tendrás sucesos familiares de mucha preocupación, deberás de dedicarte más a ellos, por lo menos mientras pase la tempestad. Mantén la calma y sé un pilar de paz en tu hogar. Todo lo malo pasará.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de agosto de 2022

Sagitario, evita las discusiones en la calle, esto no te suma nada. Mantén la calma y la paciencia ante momentos irritantes. Debes proteger a la familia, no dejes que otras personas intervengan en cosas que solo son de tus seres queridos. Nuevas ideas por realizar, date tiempo para todo. Solo enfócate en tu trabajo. Lee un libro sobre autoayuda.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de agosto de 2022

Capricornio, un impase te generará una discusión con un ser querido. Veras el cambio después de limpiezas espiritual con la ruda. Inestabilidad emocional a causa de una discusión. Cambia tu actitud ante los problemas. No toleres las injusticias. Comunícate en todo momento, no guardes emociones que te generen estrés. Sal a caminar.

Horóscopo hoy Acuario 23 de agosto de 2022

Acuario, eres entusiasta y por eso es que las cosas ahora te están saliendo a las mil maravillas, disfruta esta etapa. Valora a las personas de tu familia que están a tu lado. Debes aprender a no depender de otras personas para lograr algo. Tu cooperación será importante para un grupo de trabajo. Compra de vehículo, vigila que todo esté en regla.

Horóscopo hoy Piscis 23 de agosto de 2022

Piscis, tendrás una urgencia, algo que resolver. Preocupación por la salud de una persona cercana. Debes trabajar de una forma más ordenada para que todo salga bien. Sientes que no te alcanza el tiempo, dedícate tiempo para ti. Tiempo de reconciliación y nuevos comienzos. Cambios en los estudios. Vences un obstáculo.

