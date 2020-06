Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 23 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de junio de 2020

Aries, mira bien a quien dejas entrar a tu casa, puedes ser víctima de robo. Vivirás una experiencia religiosa con persona vestida de blanco. Lo que ha de ser para ti llegará a tus manos, recibirás bendiciones del cielo. Tendrás nuevas propuestas de trabajo. Olvida el pasado, vive el presente, éxitos.

Horóscopo hoy Tauro 23 de junio de 2020

Tauro, todo lo parece detenido en tu vida hasta ahora se reinicia después de cambios imprevistos y adaptaciones constantes. A pesar de todo te sientes fuerte y estable, capaz de resistir todo lo que venga. Como todo comienzo será difícil, pero valdrá la pena y podrás aplicar todo lo aprendido en este tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 23 de junio de 2020

Géminis, no dejes que las personas sepan tu debilidad y se aprovechen de eso para sacarte ventaja. Ponte fuerte y sé firme. Descubres una mentira de un amigo, tranquilo piensa antes de aclarar el tema. Con calma, el tiempo decidirá qué es lo mejor para tu vida. Debes tener tranquilidad y descansar mejor.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de junio de 2020

Cáncer, dejarás atrás un problema y superarás dificultades. Tendrás contacto con una persona importante y de poder que te ayudará en un tema de trabajo. Estudia bien si te conviene o no, no te dejes asombrar. Eres capaz de salir adelante pese a las dificultades. Vendrán tiempos mejores para ti y tu familia.

Horóscopo hoy Leo 23 de junio de 2020

Leo, alguien quiere hacerte quedar mal ante los demás, evita esa situación y aléjate de personas que hagan daño a tu vida. Cuida tu aspecto físico y demuestras de lo que eres capaz. Debes luchar para conseguir aquello que deseas. En el trabajo asumirás un riesgo, no permitas qué nadie manche tu honor.

Horóscopo hoy Virgo 23 de junio de 2020

Virgo, te llegará un mensaje de alguien del pasado, recordarás esa época con nostalgia y alegría. Estarás pendiente de proyectos que se cumplirán siempre y cuando actúes con sabiduría y paciencia. Si tienes molestias para dormir, deberás tener unos días de descanso y relajarte escuchando música de descanso.

Horóscopo hoy Libra 23 de junio de 2020

Libra, habrá un cambio en tu vida que te llevará a descubrir una verdad sobre ti mismo. Tu vida no será la misma, has cambiado por dentro y por fuera, todo esto que ha pasado te ha dejado una gran enseñanza. Ahora deberás dar pasos seguros y firmes y todo saldrá como lo esperas. Ten fe y resistencia.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de junio de 2020

Escorpio, tendrás un percance con alguien, deberás aclarar las cosas. Toma una decisión que solucione el problema. No te quedes con los brazos cruzados, aunque sientas que no puedes hacer nada, tú eres capaz de resolverlo todo. Ayudarás a una persona a no perder su empleo, te agradecerá siempre.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de junio de 2020

Sagitario, necesitas dedicarte un día solo para ti y reflexionar sobre los próximos pasos que darás en tu vida, pon orden, prioriza tus necesidades e ideas. Hay personas pendientes de ti, se preocupan por tu estado emocional, a veces estás decaído, pero rápidamente te levantas. Cumple siempre lo que ofrezcas.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de junio de 2020

Capricornio, te invitarán a una reunión de carácter espiritual, la oración te dará seguridad y confianza de que todo mejorará a tu alrededor. Recibirás muchas bendiciones. Empezarás nuevos proyectos donde involucres a tu familia. En el trabajo obtendrás un reconocimiento por tu esfuerzo y constancia. Fe y fuerza.

Horóscopo hoy Acuario 23 de junio de 2020

Acuario, vencerás situaciones difíciles a nivel familiar, la salud será un tema que te preocupará en estos días más que antes. Cuídate más y protege a tu familia, estamos viviendo momentos críticos en lo que respecta a la salud. En el trabajo, algo sucederá que reactivará tu economía y te traerá la calma.

Horóscopo hoy Piscis 23 de junio de 2020

Piscis, realizarás un balance de lo que está bien en tu vida y de lo que tendrás que cambiar, corrige todo aquello que te trae atraso y que no te dejan avanzar. Sé realista y firme en tus decisiones. Eres el capitán de tu barco, traza un rumbo y prepárate porqué se vienen oportunidades nuevas aprovéchalas.

