Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 24 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de junio de 2021

Aries, intentarán juzgar tus capacidades, no dejes que te minimicen. Evita los problemas con las personas con que te rodeas. Una persona se acercará a ti para pedirte un consejo. Contarás con el apoyo de personas que te acompañarán incondicionalmente. Malos entendidos con un miembro de tu familia.

Horóscopo hoy Tauro 24 de junio de 2021

Tauro, tienes grandes cualidades que despertarán la atención de potenciales socios laborales. Tu relación amorosa será exitosa a pesar de las críticas. La concentración es algo que deberás manejar si quieres el éxito. Mide tus palabras ya que lo pueden malinterpretar. No caigas en discusiones innecesarias.

Horóscopo hoy Géminis 24 de junio de 2021

Géminis, te estás rodeando de persona que no puedes confiar. Tendrás el apoyo y los recursos para conseguir un importante propósito. La constancia será tu aliada en los próximos días Después de tiempo cierras un ciclo e inicias otro con buen pie. Te presentaran una nueva idea, deberás evaluarla bien.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de junio de 2021

Cáncer, toma la decisión que sea económicamente estable. Agradece a la vida y así podrás vibrar positivamente. Una mujer tendrá un papel muy importante en tu vida. Una persona cercana busca sacarte información para perjudicarte. No sabrás si guiarte por el corazón o por la razón. Recuperas un dinero invertido.

Horóscopo hoy Leo 24 de junio de 2021

Leo, cuidado con estafas de personas que aparentan ser amigos. No entierres tu cabeza en la arena, es mejor actuar convenientemente y conscientemente. Cambia aquellos hábitos que has estado acostumbrado. Con paciencia y dedicación lograrás mejorar tu relación de pareja. Resultados médicos que te preocupan.

Horóscopo hoy Virgo 24 de junio de 2021

Virgo, concretas un negocio que creías perdido. Paseo por un parque, debes relajarte y ejercitarte también. Celebraciones con amigos por un logro cercano. Tiendes a ser perfeccionista, recuerda que no todos son como tú. Una resolución o situación legal importante se resolverá. Te consolidas en un trabajo.

Horóscopo hoy Libra 24 de junio de 2021

Libra, establece objetivos claros y evita distraerte. Con tu pareja se ayudan para llevar a cabo los planes y objetivos que se han propuesto. Tu capacidad de perdonar es lo que te ayudará a mantener tu corazón en calma. Evolucionarás poco a poco en todos los aspectos. Las cosas pendientes llegarán a buen puerto.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de junio de 2021

Escorpio, tendrás la responsabilidad de tener un gran proyecto en tus manos. Estarás pensando en comenzar un nuevo negocio, ten cuidado si es un rubro desconocido. Haz confiado demasiado en una persona que no siente nada por ti. Haces algo inesperado que alegrará corazones. Darás un paso importante.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de junio de 2021

Sagitario, situación relacionada a un despido te desaniman. Te sientes solo y buscarás una compañía, fijándote bien con quien y que sea reciproco. Gracias al apoyo de tu familia harás las paces con un amigo. Buenas noticias cambian el rumbo de una decisión. Visitas, abrazos, reencuentros que te alegrarán tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de junio de 2021

Capricornio, mejora la relación que tienes con tus compañeros. Compartes habitación o viene alguien con el que tendrás que convivir. Quejarte por la situación actual no llevará a nada, busca más soluciones que problemas. Angustia por un dinero que viene en camino, pero no termina de llegar. Se resuelven conflictos.

Horóscopo hoy Acuario 24 de junio de 2021

Acuario, piensa muy bien antes de dar el paso para invertir en un negocio. El universo se encargará a de abrirte todas las puertas al éxito. No permitas que nadie le falte a tu familia, siempre a ellos primero. Una noticia que tiene que ver con política enciende tus alarmas ye te preocupa. Donde pones el ojo pones la bala.

Horóscopo hoy Piscis 24 de junio de 2021

Piscis, últimamente has estado manejando el dinero de forma irresponsable. Tendrás oportunidad de vivir momentos inolvidables. No estés constantemente a la defensiva, no siempre quieren perjurarte. Debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas. Suerte y logros próximos, no te desanimes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio