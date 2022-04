Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 25 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de abril de 2022

Aries, debes llevar una mejor administración de tus ingresos, se aproximan días donde la austeridad será necesaria. Tendrás un avance sin obstáculos, pero deberás ser paciente. Momento especial para conocer a alguien. Renovarás las relaciones de amistad que habías olvidado. Planifica cada jugada que hagas. La espontaneidad tendrá sus limitaciones.

Horóscopo hoy Tauro 25 de abril de 2022

Tauro, aleja la negatividad y sigue la corriente hacia lo positivo. Los demás no pueden hacer todo lo que tú quieres o como lo quieres. No estés indeciso en lo que trabajas. Cuidado con lo que le dices a un familiar y ocasione peleas. Deja de renegar. Deberás superar todo trauma del pasado, busca ayuda si es necesario, así estarás sano para el futuro.

Horóscopo hoy Géminis 25 de abril de 2022

Géminis, enfócate en la aptitud física y adopta una postura enérgica hacia la vida, el amor y la felicidad. Días productivos, aprovéchalos al máximo. Disfruta de horas románticas con tu pareja. Haz algo constructivo, un proyecto creativo o pasa tiempo con personas mentalmente estimulantes y motivadoras para ti. Debes ser fuerte.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de abril de 2022

Cáncer, hoy tendrás muy buenas energías, aprovéchalas para materializarla en dinero, cierra aquel negocio que has estado posponiendo de hace tiempo. Te llegará un dinero inesperado, pero utilízalo de forma inteligente y multiplícalo en un negocio seguro. No te arriesgues demasiado. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia.

Horóscopo hoy Leo 25 de abril de 2022

Leo, hoy tendrás una excelente jornada en todo lo que te propongas. Estás empezando de cero, después de una gran caída, esto fortalecerá cada parte de tu ser y el éxito se avecinará pronto. Las energías hoy se mueven a tu favor, hoy lograrás todo aquello que te propongas. Se firme y constante. Puedan surgir aventuras o romances con una amistad.

Horóscopo hoy Virgo 25 de abril de 2022

Virgo, modela la intensidad en tu trabajo, establece límites y organiza tu tiempo. Has pensado tanto en el pasado y en lo que pudo suceder que te ha estancado en el pasado, cierra puertas. Se aproxima lo que puedes llamar el mejor momento de tu vida, se agradecido con las bendiciones que pronto llegarán.

Horóscopo hoy Libra 25 de abril de 2022

Libra, la desesperanza que hoy hay en ti bajará notablemente tu rendimiento y esto puede poner en duda tu lugar de trabajo. Necesitas encontrar el equilibro en tu vida, sobre pensar en el futuro solo está ocasionando malestares innecesarios. De donde menos esperas saldrá esa idea que estas esperando.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de abril de 2022

Escorpio, busca la armonía en tu espíritu realizando actividades que alimenten tu alma, sal un rato de la realidad que te agobia. No tengas miedo de abrir tu corazón con esa persona que tanto te ha robado los pensamientos, la suerte está a tu favor. Eliges entre dos o más oportunidades la más adecuada y práctica.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de abril de 2022

Sagitario, los cambios no se hacen esperar, entrarás en una etapa de recuperación física y económica. Hablar abiertamente de tus sentimientos es, en ocasiones, muy liberador, demostrar lo que hay dentro de ti te ayudará a superar muchos traumas o conflictos internos. Los lazos familiares pueden derrotar cualquier tormenta, el amor es lo único que importa.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de abril de 2022

Capricornio, afortunadamente, la economía se activa lentamente, aprovecha las oportunidades y organízate mejor. Celebraciones por el cumpleaños de una persona especial. Tiempo de alegrías se aproximan para brindarte nuevas oportunidades en el ámbito laboral y familiar. Pon tu corazón en algo que expandirá tu mente, el estudio es buena opción.

Horóscopo hoy Acuario 25 de abril de 2022

Acuario, presta atención a las señales que el cielo te envía, aceptar un nuevo desafío abrirá una gran cantidad de oportunidades. Colegas o compañeros de trabajo se unen a ti para alcanzar una meta, en la unión esta la fuerza. No te sientas solo, busca las personas que te quieren, apóyate en ellos y calma tus emociones. Cuida tu estómago.

Horóscopo hoy Piscis 25 de abril de 2022

Piscis, buenas noticias en lo laboral. La felicidad está a tu lado y no lo ves. Se te presentará un trabajo en otro sitio. Es demasiado pronto para rendirte, ni lo pienses. Esfuérzate más para alcanzar el objetivo que te has propuesto. Tendrás un reencuentro con viejos amigos. No confíes en alguien que recién conoces, no sabes lo que hay en su corazón.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

