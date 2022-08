Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 25 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de agosto de 2022

Aries, te cuesta levantarte económicamente, pero no debes perder la fuerza y las ganas de salir adelante. Buscarás el bienestar de tu familia sacrificando tu felicidad. Una amistad te buscará para pedirte un favor, no te dejes engañar. Se pierde la relación de pareja, aclara las cosas a tiempo. No te distraigas, presta más atención en lo que haces.

Horóscopo hoy Tauro 25 de agosto de 2022

Tauro, recibes la llamada de una persona del pasado que requiere de tu apoyo. En el trabajo, demuestras que eres del tamaño del compromiso que se te presente. Comes a destiempo y puede producirte gastritis. Deberás cumplir con una promesa que has hecho a un niño, no lo olvidará. Recibes orientación espiritual para mejorar.

Horóscopo hoy Géminis 25 de agosto de 2022

Géminis, evita altercados por discrepancia o por diferencia de opiniones, escucha y luego da tu opinión. Cuidado con el estrés, realiza algún ejercicio te ayudará a descargarte. Con tu pareja, buscan cosas que entretengan la relación y salir de la rutina. Vences un obstáculo, la suerte te acompaña. Firmas un documento.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de agosto de 2022

Cáncer, conversas con alguien del ámbito jurídico, conversación productiva. Trata de tomarte la vida con calma, evita discusiones y siempre busca una salida favorable para ti. Renuncias o te cambias de empleo. Evita problemas legales. No cometas un error que pueda ser fatal para ti y los tuyos, piensa bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Leo 25 de agosto de 2022

Leo, cuidado en perder tu posición en el trabajo y quedar en el aire. Te darán un consejo y pon mayor cuidado con quien haces negocios o trabajos en grupo. Algo espiritual te ayuda a evolucionar, pide al cielo con fe y se cumplirán tus deseos. Estas en un proceso importante en tu vida, lleva las cosas con calma y todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Virgo 25 de agosto de 2022

Virgo, tendrás una reunión en familia para tratar algunos asuntos. Te llega una visita inesperada. Cuidado con las cosas que hagas. Remodelas tu casa, precaución con escaleras. Recibes la ayuda de otras personas. La suerte te llega, quizás demore un poco, pero deberás ser paciente. En la salud, te pon atención a algo relacionado con el estómago.

Horóscopo hoy Libra 25 de agosto de 2022

Libra, visitas a alguien que está enfermo, toma tus precauciones. Recibes la ayuda de alguien de la familia y sales de unas deudas. Aprovecha la suerte que llega, sé agradecido por lo que la vida te da. Recibes algo que demoraba en llegar. Logras callar a tus enemigos con tus acciones, esos son los pasos que debes dar siempre.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de agosto de 2022

Escorpio, un percance que tienes con un buen amigo se aclara. Se aleja de ti un ser amado por un malentendido. Controla tus miedos y ve adelante. Esperas una nueva oportunidad en lo laboral. Sale el sol nuevamente en tu camino, deja de ser negativo y comienza a pensar en el porvenir. No cierres las puertas del corazón.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de agosto de 2022

Sagitario, da pasos seguros, no arriesgues demasiado en momentos de crisis. Cuidado con los excesos, sobre todo en el trabajo, todo con medida para que no te enfermes del estrés. Debes descansar más, te esfuerzas más de lo que otros merecen. Cambios positivos que te activan para ser más próspero. Mente positiva.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de agosto de 2022

Capricornio, cuida tu salud física y mental antes de cualquier decisión. En el trabajo se ve estabilidad. Nuevas personas a tu lado que te llenan de confianza. Habla a tiempo, si te callas y escondes tus sentimientos las personas seguirán lastimándote. Se cierra un ciclo y vienen nuevas y mejores oportunidades para ti.

Horóscopo hoy Acuario 25 de agosto de 2022

Acuario, una llamada le dará un giro a tu economía. Te invitaran a una reunión, cuidado con lo que comes puede que te haga daño, estas sensible. Recuerda siempre que la familia va primero. La comunicación es la clave para conservar la paz en tu hogar. No dudes en pedir ayuda siempre que la necesites. No te cierres.

Horóscopo hoy Piscis 25 de agosto de 2022

Piscis, ten cuidado con las sociedades y los falsos amigos. Recuerda tus principios te hacen una persona seria y responsable, que nadie te saque de tu camino. Debes creer en ti primero y saber que todo lo que quieres hacer lo lograrás, solo lucha y esfuérzate más. Toda la estabilidad y el equilibrio lo encontrarás en ti.

