Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 25 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de junio de 2022

Aries, evita las molestias y discusiones donde no tienes la razón. Deja que cada quien resuelva sus problemas. Buen momento para generar nuevas relaciones y enriquecer tus contactos sociales. Tendrás éxito en apegarte a tu itinerario para la jornada, lo que te permitirá organizar más eficientemente tu jornada próxima.

Horóscopo hoy Tauro 25 de junio de 2022

Tauro, puede que exista alguien que quiera acompañarte en tus obligaciones de hoy, no las realices solo. Un reencuentro con tus seres queridos te alegrará el día. No permitas que los arrebatos nublen tu juicio y te lleven a acciones o palabras que más tarde, aunque quieras, no podrás redimir. Sale a la luz una verdad liberadora.

Horóscopo hoy Géminis 25 de junio de 2022

Géminis, cansancio mental. Sube tus defensas. Evita golpes o tropezones. Aunque siempre te llevas bien con la gente, podrías tener un enfrentamiento con un amigo o conocido. Revalúas nuevas alternativas y das un empujón a tus planes para lograr el objetivo trazado. Administras mejor tus recursos y distribúyelos a tu conveniencia.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de junio de 2022

Cáncer, saldrás de una mala racha, límpiate con flores amarillas, hazte un baño con ellas y veras el cambio. La energía de tu entorno cambiara y las cosas empezaran a fluir. Te cuidado porque hoy te irritarás fácilmente. Debes cuidar más tu sueño para así poder llegar a estados armoniosos que te llenan de paz el espíritu.

Horóscopo hoy Leo 25 de junio de 2022

Leo, no podrás tener control absoluto sobre cada variable que debas enfrentar. Debes aceptar que el universo respira a su propio ritmo. Ese tiempo está cerca. Disfruta este día con tus seres queridos y dale ánimos a quien lo necesita. No descartes la opinión de tu pareja de manera inflexible y autoritaria. Dale la cabida que merece en la relación.

Horóscopo hoy Virgo 25 de junio de 2022

Virgo, las penurias económicas pasarán a un discreto segundo plano. Tu gran espíritu competitivo hará de tu vida un desafío. No lleves todas las situaciones a extremos. Busca un equilibrio gratificante. Algunos problemas que debes solucionar de salud en tu casa donde influye una mujer o suegra, positiva o negativamente.

Horóscopo hoy Libra 25 de junio de 2022

Libra, la inseguridad ronda tu puesto de trabajo. Procura no dejar ningún detalle sin cuidado y estarás perfectamente. No confíes en quien venga adulando tu ser. Haz uso de tus instintos para dar cabida a quien realmente se lo merezca. Recibes con asombro un mensaje por WhatsApp de alguien que estaba alejado.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de junio de 2022

Escorpio, en algún momento te recuperarás financieramente. Deja que las cosas pasen. Olvida el pasado, no sigas enganchada a cosas que no te llevan a nada bueno. Te lucirás entre tus compañeros por tu desempeño laboral. Los resultados superarán tus propias expectativas. No decaigas. Terminarás la jornada completamente exhausto.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de junio de 2022

Sagitario, una pausa en tus actividades ayudará a que evalúes el lugar donde te encuentras. No tomes decisiones tajantes, puede que te arrepientas luego. Veras otras formas de trabajo para obtener dinero y cumplir con tus necesidades. Recibes por fin una buena noticia. Emprenderás un negocio, será pequeño, pero es el inicio de cosas buenas.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de junio de 2022

Capricornio, es probable que te quedes sin empleo, debes buscar que hacer y no quedarte en la nada. Trata de controlar y reducir los gastos. Cuídate de personas tramposas que quieran engañarte con negocios que no son buenos. Te deben un dinero y estarás viendo ese tema para poder solucionar tu situación actual.

Horóscopo hoy Acuario 25 de junio de 2022

Acuario, deberás aprender que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. Se aproximan tiempos económicamente difíciles. No te permitas caer en la tentación de sacar prestamos o créditos. Sentirás al caos golpeando tu puerta continuamente en el día de hoy. Imprevistos alterarán tu ritmo laboral. El tiempo estará a tu favor.

Horóscopo hoy Piscis 25 de junio de 2022

Piscis, te sentirás desanimado y preocupado por tu situación económica, pensaras en vender algo para poder compensar y solucionar los problemas financieros. Tienes el impulso y fuerza necesaria para elevar tus finanzas, no pierdas tiempo. Sé responsable en tus actividades. No te sientas solo, en este momento tienes mas gente a tu lado para apoyarte.

