Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 25 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de noviembre de 2021

Aries, hay muchas cosas en tu mente y deberás ser realista, construye los caminos para que puedan transitar tus sueños al éxito que desea. Abre los ojos para sacar el mayor provecho de lo nuevo que está por venir y no dejar pasar nada a la ligera. Hoy estarás a salvo y tranquilo en tu casa, pero igual debes mantenerte atento y no bajar guardia.

Horóscopo hoy Tauro 25 de noviembre de 2021

Tauro, algunos conflictos que te acompañaban quedarán de lado, esto te dará la oportunidad de dirigir su energía para tu progreso. La felicidad se concreta en distintos aspectos de tu vida, uno a uno se irá fortaleciendo y deberás trabajar para mantenerte en armonía. La protección de los dioses está contigo y te ayudarán a solventar cualquier batalla con éxito.

Horóscopo hoy Géminis 25 de noviembre de 2021

Géminis, domina tus impulsos y la fuerza de tus pensamientos, el poder oculto está en tu autocontrol. Celebra la victoria y conecta con los seres de tu entorno que enaltezcan tu poder y contribuyan a tu bienestar. Debes ser firme en cada paso. Aleja de tu cabeza todos los miedos, malestares, negatividades y angustias, libérate y sé feliz.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de noviembre de 2021

Cáncer, la paciencia deberá estar presente en todo lo que hagas y no perder la calma ante situaciones que se puedan tardar más de lo esperado será tu mayor reto. Limpia tu espacio de toda negatividad y borra complicaciones del pasado, no las arrastres al presente que está lleno de nuevas oportunidades. No dudes de ti mismo.

Horóscopo hoy Leo 25 de noviembre de 2021

Leo, tienes muchas ideas flotando en tu mente y debes darle la forma correcta para traerlas a la realidad. Sigue tu lucha por adaptarte y por mantener tu mente en total equilibrio, no dudes de tus capacidades. Debes tener especial cuidado con tus ojos y con fuertes dolores de cabeza. Estarás disfrutando del amor libremente.

Horóscopo hoy Virgo 25 de noviembre de 2021

Virgo, con tu mente clara todas las actividades fluirán libremente, simplemente no pierdas la calma. La negatividad que se acerca a tu entorno muchas veces es solo la sombra de tu pensamiento, debes ser objetivo. Lo que haya llegado a su tiempo va a suceder y lo que ya cumplió su ciclo desaparecerá. No te excedas en tus acciones, mantenerte tranquilo.

Horóscopo hoy Libra 25 de noviembre de 2021

Libra, todo estará como debe de ser y si tú sigues con ese cuidado así te mantendrás, debes estar muy pendiente de eso. Aleja de tu mente preocupaciones inexistentes que solo bajan la frecuencia de tu energía interior. Deja de ver situaciones donde no las hay, abre los ojos y observa todo objetivamente. Eres fuerte y valiente.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de noviembre de 2021

Escorpio, disfruta los triunfos que vendrán en el momento justo, simplemente confía en el poder de tu ser. Tus manos estarán colmadas de energía creadora, dándote el poder de llenar de abundancia todo proyecto que toques. Hay sensaciones como el vacío y la soledad que son difíciles de afrontar, pero debes sobreponerte. Aun tienes por quien luchar.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de noviembre de 2021

Sagitario, las luchas internas deben terminar y tienes que estar acorde al momento que vives. Tu esfuerzo será valorado y traerá un gran beneficio que se manifiesta en todo lo que eres. Estabiliza las bases de tu hogar, de tus negocios, de tus proyectos, es tiempo de darle la fuerza para edificar lo que quieras. No te desanimes y sigue adelante.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de noviembre de 2021

Capricornio, aunque todo se mueva y la inestabilidad te haga perder el control, es en ese momento en dónde más tranquilo debes mantenerte. Situaciones esperadas llegan y tendrás las herramientas suficientes en tu poder para disfrutarlas sin temores. Mientras mantengas tus emociones estables tu físico será un templo inquebrantable.

Horóscopo hoy Acuario 25 de noviembre de 2021

Acuario, expande la visión de futuro y conéctalo con esas ideas creativas que te acercan al éxito. No caigas en discusiones ni mal entendidos con los compañeros de trabajo. Los impulsos desmedidos podrán ser tú piedra de traba, respira profundo, cuenta hasta diez o hasta cien si es necesario, pero no te dejes llevar por ese arranque del momento.

Horóscopo hoy Piscis 25 de noviembre de 2021

Piscis, no puedes ceder tu poder, toma en tus manos la responsabilidad de la victoria por la que trabajas. Enfoca tu mente y no tengas miedo de arriesgarte un poco por conseguir lo que realmente mereces. Debes tener total control sobre tus emociones y no dejarte llevar por impulsos descabellados, calmarse a tiempo te puede evitar un dolor de cabeza.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO