Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 26 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de agosto de 2022

Aries, cambios inesperados al nivel laboral. No juzgues a nadie sin antes conocerle. Estarás preocupado por un problema de tu familia respecto a la salud. Evita la serenidad ante un problema familiar que puede desestabilizarte. Un tiempo en soledad no te caería mal, no busques el amor en personas equivocadas.

Horóscopo hoy Tauro 26 de agosto de 2022

Tauro, el desamino se apoderará de ti, y debes ser fuerte para continuar. Asumes grandes y nuevos retos que te harán crecer como profesional. Conéctate con la abundancia que hay dentro de ti y tendrás grandes cambios. El amor se activa en tu vida. Lo que buscas llega. Recibes un mensaje que alegrará tu tarde.

Horóscopo hoy Géminis 26 de agosto de 2022

Géminis, hoy debes decidir hacer cambios positivos a tu vida, tienes toda la energía del universo a tu favor. No des marcha atrás, si ya tomaste la decisión, sigue adelante. Nuevos beneficios después de un cambio laboral. Una persona buscará aprovecharse de ti en la parte amorosa, ten cuidado a quién le abres tu corazón.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de agosto de 2022

Cáncer, buenas noticias el día de hoy. Cuídate de traiciones, una persona cercana buscará traicionarte para su propio beneficio. Tranquilidad interna por hacer las cosas bien, sin remordimiento ni emociones negativas. Mantén en reserva cada uno de los planes que tengas en mente. La confianza es para pocos.

Horóscopo hoy Leo 26 de agosto de 2022

Leo, antes de tomar decisiones o generar un conflicto innecesario, verifica la fuente de información, puede que estés cometiendo un error. No discutas en una reunión. Nuevas oportunidades. Alguien del pasado que te busca y tiene buenas intenciones. Busca mejores hábitos en tu alimentación para cambiar de forma positiva.

Horóscopo hoy Virgo 26 de agosto de 2022

Virgo, se cierra un ciclo que te ha generado mucho estrés en lo que va de año. Te verás enfrentado en una competencia de trabajo, calma y sé inteligente. Cambios en tu hogar. Momentos familiares te alegran el día. Una llamada de un familiar lejano te trae buenas noticias. Firma de documentos que estaban estancados.

Horóscopo hoy Libra 26 de agosto de 2022

Libra, el amor llega a tu vida de la mejor forma. Comienza a cerrar ciclos para que esto no perjudique tu futuro. Situación delicada de salud llega a su fin. Conoces a un grupo de personas que te generan nuevas oportunidades. Tienes la fortaleza que necesitabas para tomar una decisión muy complicada.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de agosto de 2022

Escorpio, progreso y evolución en tu vida financiera. Sale el sol en tu camino. Compra de productos para invertir. La nostalgia te puede invadir durante el día, no dejes que esto apague tu energía. Un apoyo económico te brinda la paz que necesitabas. Las actividades físicas te ayudarán a evitar el estrés que muchas veces te invade. Perseverancia.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de agosto de 2022

Sagitario, autorrealización y logros. Hoy te invadirá la necesidad de sentirte junto a tu pareja y buscarás regresar a tu hogar lo antes posible. Analizas una propuesta que te hacen, tomate tu tiempo. Una amistad llega a tu vida para quedarse. Actividad económica se activa. Comienza a pensar primero en ti y luego en los demás.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de agosto de 2022

Capricornio, toma un tiempo para ti y descansar de tanto estrés. El sol brilla para ti en el aspecto amoroso. Recuperas algo que habías perdido. Nuevos proyectos que son tentadores pero que no te convencen, piénsalo bien. Salud y bienestar en tus días. Acuerdos sobre una tenencia. Documentos estancados a nivel energético.

Horóscopo hoy Acuario 26 de agosto de 2022

Acuario, tendrás algunas dificultades provocadas por tus propios pensamientos negativos, comienza a creer y apostar más en ti. Pasarás un trago amargo en lo laboral, te hará perder la voluntad de seguir dando tu mejor esfuerzo. Es un excelente día para tener un reencuentro muy especial. Busca actividades al aire libre, revivirá tu espíritu.

Horóscopo hoy Piscis 26 de agosto de 2022

Piscis, un nuevo día te enseña que la vida es bella y que debes valorar cada instante. No pierdas la oportunidad que te da una persona para emprender un nuevo negocio. Las cosas no están saliendo como lo piensas, pero es por algo importante, deberás aprender de esta gran elección. Tu familia te necesitara más que nunca.

