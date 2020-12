Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 26 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de diciembre de 2020

Aries, deberás enfocarte en tres cosas importantes: disciplina, estrategia y trabajo duro para poder salir de la situación en la que te encuentras. Aprende de tus propios errores, no seas tan confiado porque alguien te traicionará y te dolerá en el alma su mal proceder. No eres rencoroso, deberás ser desconfiado y precavido.

Horóscopo hoy Tauro 26 de diciembre de 2020

Tauro, necesitas hacer las cosas bien, apóyate de personas de tu extrema confianza. Eres una persona trabajadora y emprendedora, solo que a veces sientes que estás perdiendo las fuerzas. No hagas caso, no pierdas tu energía en personas que no tienen nada que aportarte. Confía en un familiar, será como tu mano derecha.

Horóscopo hoy Géminis 26 de diciembre de 2020

Géminis, sé precavido, recuerda que no hay legado más rico que la honestidad. Te sentirás optimista al renacer nuevamente. Recibirás noticia sobre un trabajo o negocio. Alguien del pasado te buscará para pedirte consejos o favores. Harás alianzas duraderas con personas y se abrirán los caminos para emprender nuevos proyectos.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de diciembre de 2020

Cáncer, no pierdas la esperanza y menos tu fe, te mereces mucho más de lo que esperas. Es tiempo de analizar si en lo que estás trabajando te conviene. Te reconciliaras con alguien que te habías alejado y ahora se da la ocasión para conversar. No puedes huir de la realidad escondiendo tus problemas a los demás, pide ayuda.

Horóscopo hoy Leo 26 de diciembre de 2020

Leo, son tiempos difíciles, pero tu fortaleza hará que todo pase y superes los obstáculos que se te presenten. Tarde o temprano llegará lo que tanto deseas. Por fin llega un dinero que estabas esperando, adminístralo bien para que puedas salir de algunos pendientes. Planificas un viaje de placer con alguien especial.

Horóscopo hoy Virgo 26 de diciembre de 2020

Virgo, una noticia te alegrará el día, algo que creías perdido volverá a ti. Renueva tus ideas y concreta lo que quieres hacer con la ayuda de alguien cercano. Tendrás problemas para hacer un cambio en el hogar, deberás tomarlo con calma, espera a que se pueda. Pensaras en comprar algo que te hace falta, organízate bien.

Horóscopo hoy Libra 26 de diciembre de 2020

Libra, eres una persona difícil de engañar, descubrirás una mentira de quien más confiabas, te sentirás muy decepcionado, tu eres inteligente y sabrás que hacer. Hay cambios que no podrás hacer por el momento en tu vida, pero proyéctate para más adelante. La familia estará pasando por un difícil momento, dale tu apoyo.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de diciembre de 2020

Escorpio, pensarás emprender un nuevo proyecto. Buen augurio. Te sentirás inspirado y fortalecido con la compañía de alguien. Por dentro tienes mucho miedo e incertidumbre, serénate y no pierdas la fe. Aparta de ti todas esas emociones que no te ayudan a estar en paz. Haz una oración para cargarte de energía positiva.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de diciembre de 2020

Sagitario, pon los límites hasta donde puedes llegar por alguien cuando te entregas de verdad. Debes aprender a medirte. Siempre estas feliz a pesar de la situación, mostrando el lado más optimista que te caracteriza. Mantén una sonrisa y veras que todo lo malo desaparecerá. Eres valiente. Todo se arreglará en los próximos días.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de diciembre de 2020

Capricornio, si te falla alguien, sufrirás mucho, por eso a veces eres frio. Estarás muy sensible estos días y pensarás como distraerte, mejor si es en compañía. Para ti lo más importante es crecer, pero te cuesta hacerlo en esta situación complicada que en la que estas. Celebrarás el éxito después de muchos sacrificios.

Horóscopo hoy Acuario 26 de diciembre de 2020

Acuario, antes de complacer a los demás debes primero ver tus propias necesidades. Tu carácter impulsivo y tu personalidad complicada puede hacer que las personas que te rodean te vea mal o te juzguen indebidamente. Debes mejorar tu vida en todo sentido. Dedícate tiempo para ello. Sigue trabajando duro y no te rindas.

Horóscopo hoy Piscis 26 de diciembre de 2020

Piscis, no te gustan las injusticias, esa situación te afecta, aunque ante los ojos de los demás te presentes como una persona fuerte. Eres muy sensible. Alguien te pondrá a prueba tu paciencia y puede que pierdas el control. Te obsequian algo y tu lo regalas al más necesitado. No corras, ve lento pero seguro.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio