Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 26 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de octubre de 2022

Aries, superas obstáculos en el camino laboral. Aún hay mucho trabajo por hacer, no te duermas. Quieres hacer algunos cambios decorativos en tu habitación. La estrella te alumbra en todo el momento. No discutas con tu pareja. Sanas una vieja herida emocional con la llegada de un nuevo amor. Acuerdo provechoso con persona extranjera.

Horóscopo hoy Tauro 26 de octubre de 2022

Tauro, deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos en el pasado. Evita conflictos con personas del trabajo, no te favorecerá. No protestes por los errores cometidos, aprende de ellos para así no repetirlos. Siempre estás en búsqueda del equilibrio, vístete con colores rosa y amarillo. Cambios en tu vida de forma lenta, pero con buenos resultados.

Horóscopo hoy Géminis 26 de octubre de 2022

Géminis, tu intuición te guiará hacia un nuevo desarrollo y prosperidad inmediata. Cesa un distanciamiento que tienes con una persona cercana. Controla tus emociones. Buscarás asesoría jurídica para resolver temas legales. Te relacionarás con una persona de autoridad que te brindará su apoyo. Rechazas las mentiras, eres claro y esperas lo mismo de los demás.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de octubre de 2022

Cáncer, eres un signo fuerte, eres decidido, determinante y apasionado. Alianza duradera y prospera. Tómate un tiempo para estar solo y olvidar viejos amores. Debes aceptar las opiniones de los que te rodean, así crecerás y aprenderás más cosas. Se vienen nuevas situaciones para ti, debes estar preparado para recibirlas.

Horóscopo hoy Leo 26 de octubre de 2022

Leo, serás directo con esa persona y harás cambios de situaciones muy concretas. Dejar que otros avancen para tu aprender y hacerlo mejor que los demás. Te gusta ser el primero en todo, pero a veces es mejor ser el último y observar que otros se equivoquen. Cuídate de las imputaciones, traiciones y enemigos ocultos.

Horóscopo hoy Virgo 26 de octubre de 2022

Virgo, eres entusiasta y alegre, vestirte de rojo resaltará tu personalidad. Sentirás interés por el estado de salud de una persona. Pon más cuidado en tus obligaciones. La honestidad es algo que valoras, da tú el ejemplo para que sea recíproco el trato. Aceptas invitaciones sociales, debes de tener cuidado y no exponerte demasiado.

Horóscopo hoy Libra 26 de octubre de 2022

Libra, visualizas las ventajas de ser creativo y lo pones en práctica. Posibilidad de embarazo. Cuidado con los encuentros ocasionales, pueden traer secuelas. Tienes miedo al fracaso, deja todo lo negativo atrás y no temas a lo que ha de venir. Tus palabras tendrán la capacidad de mover a otros. Evita desavenencias con hermanos o familiares.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de octubre de 2022

Escorpio, te quieren imponerte cosas, ponte fuerte, persigue y lucha por tus ideales. Retorno de viejas amistades. Deberás llegar a la raíz de un problema en el trabajo o en casa. Irás a un lugar inesperadamente. Te realizarás un arreglo físico o de apariencia personal. Tiempo de enamoramiento, disfrútalo. Deberás mostrar más interés en tu pareja.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de octubre de 2022

Sagitario, nuevas puertas se abrirán sorprendiéndote. Una salida brillante a una situación estresante, eres muy creativo en todo momento. Situación de control que puede hacer que la pareja se sienta asfixiada. Recibes una desilusión, pero te recuperas rápido. Esperando más del otro, más de lo que puede dar. Asistes a una reunión de carácter espiritual.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de octubre de 2022

Capricornio, ya es el momento de pasar una etapa de tu vida que ha sido dura para ti. Tendrás nuevas iniciativas por sacar adelante. Asumes tus responsabilidades, pero te falta tiempo para hacer más. Toma más jugos naturales y menos jugos con preservantes, cuida tu salud. Deberás trabajar extra para hacer que las cosas funcionen. Evita los celos.

Horóscopo hoy Acuario 26 de octubre de 2022

Acuario, es momento de dejar lo miedos a un lado y comenzar a afrontar tu realidad de la mejor manera. Te invitarán a una comida especial, no te niegues. Cuando desarrollas la capacidad de observación y sales de tu zona de confort, se activa tu creatividad de manera positiva. No te enredes en aventuras con persona comprometida.

Horóscopo hoy Piscis 26 de octubre de 2022

Piscis, un hecho sorprendente te levanta los ánimos. Algo que te caracteriza es tener confianza en ti mismo, que nadie te quite tu brillo. Sacúdete las piedras del zapato, y sigue adelante. Cada día es una enseñanza para ti. La gente viene y se va, los que se quedan es a los que te debes dedicar. Cuida tu peso y tu salud. Primero es tu paz interior. Salida con amigos.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

