Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 27 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de agosto de 2022

Aries, se concretan aspiraciones de tipo económico esta semana. Debes aprender a dejar ir el pasado, hay una situación que arrastras durante mucho tiempo y deberás resolverla cuanto antes, podría repercutir de manera negativa en tu vida. Hecho curioso con un jugo de frutas, cuidado donde comas. Gratos sucesos familiares en estos días.

Horóscopo hoy Tauro 27 de agosto de 2022

Tauro, recibirás beneficios que no harán esperar, solucionarás un asunto en casa que te tiene muy preocupado. Una persona cercana te respaldará o apoyará de manera incondicional. Persona alta, con rasgos extranjeros trae buenas noticias para ti. Estarás muy pensativo el día de hoy, observa tu alrededor y trata de ser objetivo.

Horóscopo hoy Géminis 27 de agosto de 2022

Géminis, entre los vaivenes monetarios se perfila una concreción o un golpe de suerte. Revisas algo debajo de tu cama, algo que habías perdido lo encuentras después de tiempo. Sabes de alguien que se opera, todo saldrá bien. Hoy amaneciste con una fuerza infinita de abundancia de éxito y de nuevas ideas. Toda ira muy bien para ti y los tuyos.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de agosto de 2022

Cáncer, por fin sale el sol en tu vida, estará todo a tu favor. Aprovecha esa energía al máximo para lograr tus objetivos, no pierdas el tiempo lamentándote, el éxito es tuyo. Tomaras la decisión correcta, puede que tu familia no te apoye, pero pronto entenderán tu accionar y todo se solucionará. No te sientas menos que nadie y atrévete a vivir en armonía y feliz.

Horóscopo hoy Leo 27 de agosto de 2022

Leo, es tiempo de hacer cambios en tu vida. Prepárate para esta nueva etapa al principio será difícil, pero con el tiempo te darás cuenta que todo sacrificio valió la pena. Victoria en algo que haces, esfuérzate más. No tengas miedo, eres fuerte y valiente. Adelante, si no arriesgas no sabrás que pudo pasar. Estarás preocupado por un problema familiar.

Horóscopo hoy Virgo 27 de agosto de 2022

Virgo, cuidado con pérdida en tu entorno, estarás decaído por eso, pero te recomiendo que ores y no dejes de tener fe. La amistad es algo que valoras muchísimo y no podrás perdonar una mentira, cálmate alguien te pedirá disculpas por una situación de traición, queda de tu parte poder dar una nueva oportunidad. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Libra 27 de agosto de 2022

Libra, es el momento de tener seguridad económica, por ello te planteas distintas formas de trabajo dependiente o de manera independiente. Debes creer en ti primero y saber que todo lo que quieres hacer lo lograrás, solo lucha y esfuérzate más. Busca la armonía en tu hogar y dentro de ti. Viajes para solucionar asuntos familiares.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de agosto de 2022

Escorpio, necesitas aclarar un compromiso laboral para evitar malos entendidos y/o problemas futuros. Piensa bien antes de tomar una decisión. Tendrás sucesos familiares de mucha preocupación, deberás de dedicarte más a ellos, por lo menos mientras pase la tempestad. Fuerza y fe de aquí en adelante, no te dejes abatir por la tristeza.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de agosto de 2022

Sagitario, estarás pendiente del buen funcionamiento de algo que está a tu cargo. Pensarás en estudiar, no lo postergues más. Tensión familiar en estos días, evita las peleas y conduce a las personas a la conciliación. No seas tan intenso en las cosas, contrólate. Cuida tu salud sobre todo tu alimentación. Cada día es un nuevo aprendizaje, no lo olvides.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de agosto de 2022

Capricornio, sale un secreto a la luz. Cuídate de asaltos en un transporte público. Pendiente con regularizar documentos. Después de la oscuridad viene la luz, todo se arreglará. Las cosas se están postergando últimamente, es necesario que aprendas a realizar otras estrategias que puedan darte un resultado más efectivo y lograr así tus objetivos finales.

Horóscopo hoy Acuario 27 de agosto de 2022

Acuario, no tengas temor, has las cosas de forma segura. Recuerda tus principios te hacen una persona seria y responsable, que nadie te saque de tu camino. No dejes de soñar, sigue adelante y que nadie te detenga. No pierdas esa fuerza y esa energía positiva que te caracteriza, pronto recibirás una excelente noticia. Todo se aclarará al final del día.

Horóscopo hoy Piscis 27 de agosto de 2022

Piscis, inicias empleo con éxito. Debes tener sentido de pertenencia. Nuevas oportunidades los astros están haciendo que brilles. Hoy el sol brillará para ti trayéndote buenas noticias, florecerás y te sentirás satisfecho por tus logros. A nivel familiar sentirás mucha alegría con el logro de tus seres queridos, celebraciones y alegrías en casa.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

