Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 27 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de junio de 2021

Aries, guíate de tus instintos para tomar cualquier dedición en lo laboral. Asunto con pasaporte que deberás resolver. Debes tener más cuidado a la hora de confiar en las personas que te rodean, no siempre traen con ellas las mejores intenciones. Conflictos internos salen a la luz. Permítete ser feliz. Una persona joven te traerá alegrías.

Horóscopo hoy Tauro 27 de junio de 2021

Tauro, es momento de salir de tu zona de confort. Organiza tus actividades muy bien antes de una reunión muy importante que tienes. No seas tan exigente contigo mismo. Un Amigo se aleja de ti. Evita confundir los sentimientos de las demás personas, se claro contigo mismo. No descuides la parte afectiva por terceros.

Horóscopo hoy Géminis 27 de junio de 2021

Géminis, debes estar preparado para los cambios que se vienen. Hay un proyecto que estaba en pausa que logra llevarse a cabo. Siempre hay una manera de arreglar los problemas. Se vienen cambios positivos. Atracción por parte de una persona mayor le dará un giro a tu vida. Busca la forma de integrar a tu pareja en tu familia.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de junio de 2021

Cáncer, tienes una gran preocupación por un asunto que no se ha resuelto en tu trabajo, pronto todo se solucionará. Una importante mejora laboral se presenta ante ti. No acudas a la automedicación, podría traerte problemas a futuro, consulta a tu médico. Posibilidades de embarazo o nacimientos. Mantente firme en tus convicciones.

Horóscopo hoy Leo 27 de junio de 2021

Leo, no te sofoques si las personas no hacen lo que dices. Un consejo de una persona con experiencia en tu trabajo te ayudará a abrir los ojos. No te des por vencido en el primer intento, lucha sin descanso por lo que quieres. Ejercitarte sin la ayuda de un profesional solo causará consecuencias físicas, cuida de tu salud.

Horóscopo hoy Virgo 27 de junio de 2021

Virgo, la forma que estás llevando tus finanzas no es la adecuada. Haz cambios en tu sitio laboral, mueve tus energías. Busca una mejor manera de invertir tu tiempo para que sea provechoso. Busca el lado bueno de las cosas. Debes hacer un cambio para que el amor vuelva a tocar tu puerta. Debes estar muy seguro antes de confiar en alguien.

Horóscopo hoy Libra 27 de junio de 2021

Libra, tus ideas serán respaldadas por una persona influyente. Deberás tomar una decisión rápida con respecto a una persona. La forma impulsiva que reaccionas no te traerá nada bueno, intenta moderar tu carácter. Te alejas de un sitio que te ha hecho daño por mucho tiempo. Estás entregando el corazón a la persona equivocada.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de junio de 2021

Escorpio, mantén un norte para tus proyectos y comienza confiar, esto será clave para el éxito. Logras resolver un error del pasado para crecer profesionalmente. No tengas miedo a aceptar las bendiciones que están por venir. Consume alimento bajo en sal. Se reestablece una relación que parecía acabada. Una persona llegará tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de junio de 2021

Sagitario, una oportunidad que no puedes desperdiciar llega a tu vida cuando menos lo esperabas. Cambios positivos hacen gran impacto en tu personalidad. Inicia un romance con una persona que habías conocido en el pasado. Una persona te ofrece una ayuda que no estabas esperando. Dolores en la cervical por mala postura.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de junio de 2021

Capricornio, una bendición llega a tu familia después de tiempos tan difíciles. Has estado haciendo cosas influenciado por una persona que solo te intenta perjudicar, es momento de ponerle un alto. Debes aceptar cuando no tengas la razón y dar tu brazo a torcer. Debes separar la amistad de tu relación. Malestares a la altura de la cadera.

Horóscopo hoy Acuario 27 de junio de 2021

Acuario, una persona muy cercana hace seguimiento de cada paso que das. Muchas bendiciones llegan a tu vida después de una noticia. Te tocará ser la pieza fundamental en un momento crítico familiar. Déjate ayudar por las personas que te quieren. No dejes que las personas resuelvan tus problemas por ti, actúa. Confía en ti.

Horóscopo hoy Piscis 27 de junio de 2021

Piscis, sucederá un evento que te desanimará, pero tomarás fuerza gracias a tus seres queridos. Un milagro llegará a tu familia para darles una nueva oportunidad. Es un momento de conciliación y apoyo familiar. Cambios de lugar y mudanzas en los próximos días. Buscas la paz en una persona que conoces. Éxitos en una compra.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio