Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 27 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de noviembre de 2021

Aries, eres una persona muy trabajadora, siempre das lo mejor de ti, valora tu mismo tu trabajo y sigue luchando. Tanto esfuerzo también te cobra factura y es entendible, pero no por eso debes ceder, reorganiza tu estrategia y alcanza el éxito esperado. Estarás feliz en estos días, te recargarás con la mejor de las energías con un paseo.

Horóscopo hoy Tauro 27 de noviembre de 2021

Tauro, te sientes agotado mentalmente, te has esforzado lo suficiente y es preciso hacer un alto a tus múltiples actividades, organízate mejor y descansa un poco. Aleja la depresión de tu pensamiento, eres un ser valiente y con mucho poder para alcanzar lo que desees, simplemente confía en ti mismo. Apóyate en esa persona especial para ti.

Horóscopo hoy Géminis 27 de noviembre de 2021

Géminis, se presentan nuevas oportunidades de trabajo o negocio que serán concretadas a mediano plazo. Se paciente y todo se te cumplirá. El control de tus emociones es la más grande ventaja que puedes conservar en todo momento, así evitarás discusiones y problemas. Tendrás muy buena salud, el bienestar se fortalecerá en tu cuerpo, mente y espíritu.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de noviembre de 2021

Cáncer, la prosperidad te acompaña y se manifiesta en tu entorno y en tu vida, disfrútalo al máximo. La duda no debe tener lugar en tu vida, confía en tu instinto. Viene el tiempo de toma de decisiones que deberás asumir con la seguridad y responsabilidad que te caracterizan. Una persona muy cercana te apoyará en todo lo que necesites.

Horóscopo hoy Leo 27 de noviembre de 2021

Leo, trabaja con ganas por los logros que esperas, nada podrá separarte de lo que por ley te mereces. Deberás ser objetivo y confía en tú intuición. Mira atento las señales que se presentan para guiarte en el camino. Avanza hacia lo que quieres sin dudas y temores. Estás sano y equilibrado, sin ningún tipo de negatividad en tu camino.

Horóscopo hoy Virgo 27 de noviembre de 2021

Virgo, buenas noticias te llenan de alegría y el bienestar se refleja en tu salud, estado físico y emocional. No dejes que otros se muevan por ti, toma la responsabilidad de tus actos y ve en búsqueda de lo que quieres y mereces. Hay personas que te juzgarán sin saber realmente quien eres, sé tú mismo y camina con tranquilidad por la vida, sin temores.

Horóscopo hoy Libra 27 de noviembre de 2021

Libra, el equilibrio será lo que te mantendrá en la corriente correcta, para lograr dar los pasos necesarios y así alcanzar las metas de desees. La negatividad que se acerca a tu entorno algunas veces es solo la sombra de tu pensamiento. Querrán involucrarte en un chisme, actúa con diplomacia y salte de ese grupo para que no te veas perjudicado.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de noviembre de 2021

Escorpio, lidera tu camino y no dejes que guíen tus pensamientos, supera tus miedos. Si te sientes decaído no lo atribuyas a un mal físico, tus emociones también juegan un papel fundamental en esto, no permitas que ninguna negatividad te consuma. Mantente protegido y no te expongas al peligro si no es necesario, tu vida es lo primero.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de noviembre de 2021

Sagitario, tu creatividad te hará ir más allá de tus límites y alcanzar todo lo que el universo tiene guardado para ti, todo lo bueno te espera. Grandes decisiones vienen para ti y debes alejar las dudas de tu mente. La prosperidad llega a tu mano y todo lo que toques brillara por completo. En la salud no te descuides, cualquier malestar préstale atención.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de noviembre de 2021

Capricornio, conecta con la abundancia y la prosperidad que te mereces, la luz que brilla en tu interior, iluminará todo a tu paso. No le des paso al miedo, eres capaz de superar cualquier situación que te aleje de lo que te pertenece y te mereces. La paciencia será una virtud que debes fortalecer. No pierdas el norte por quedarte mirando situaciones externas.

Horóscopo hoy Acuario 27 de noviembre de 2021

Acuario, tus logros podrán reflejarse en todo lo que hagas, acepta esa atención que llega para ti y disfrútala. Cada paso debes darlo con convicción y entender que es parte de todo y te llevará a una nueva etapa. Evita pensamientos retrógrados que te alejen de tus objetivos. Debes ser firme en cada paso que das de ahora en adelante.

Horóscopo hoy Piscis 27 de noviembre de 2021

Piscis, no dejes de esforzarte, si algo quieres, algo tienes en función al trabajo que estés dispuesto a hacer. Establece tu poder y tu liderazgo se verá desde lejos fortalecido. Muchas emociones te rodean y te permiten disfrutar cada momento, no te límites, te lo mereces. Fuerza de renacimiento guía tus pasos y te permitirán ver más allá de lo evidente.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

