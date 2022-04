Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 28 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de abril de 2022

Aries, tu estabilidad monetaria depende del control de los gastos diarios y del ahorro. Aprende a administrarte mejor. Se firme y constante. Puedan surgir aventuras o romances con alguna amistad, cuidado con confusiones. El día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo.

Horóscopo hoy Tauro 28 de abril de 2022

Tauro, te llegará un dinero inesperado, pero utilízalo de forma inteligente y multiplícalo en un negocio seguro. No te arriesgues demasiado. Ten claro que, durante este día, que viene habrá mucho movimiento y acciones en lo que quieres. Las energías hoy se mueven a tu favor, hoy lograrás todo aquello que te propongas.

Horóscopo hoy Géminis 28 de abril de 2022

Géminis, hoy tendrás una excelente jornada en todo lo que te propongas. Estás empezando de cero, después de una gran caída, esto fortalecerá cada parte de tu ser y el éxito se avecinará pronto. Conseguirás un préstamo que habías estado esperando. decisiones equivocadas, piensa bien cuál es el mejor.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de abril de 2022

Cáncer, la facilidad que tienes para relacionarte con los demás hace que logres rápidamente las metas que te propones. Demuestra una actitud positiva en cada uno de tus objetivos y esto será reconocido muy pronto. Surge la posibilidad de volver a darle vida a un proyecto que habías dejado abandonado, es hora de empezar de nuevo.

Horóscopo hoy Leo 28 de abril de 2022

Leo, ahora que sientes que tienes la capacidad para realizar grandes cosas a diario, no desperdicies ni un minuto en cosas que no merecen la pena. Últimamente has sido como receptivo con los comentarios que emiten hacia ti, mira en las críticas una oportunidad de mejora sin caer en lo tóxico. Oposiciones que debes vencer.

Horóscopo hoy Virgo 28 de abril de 2022

Virgo, hoy tendrás muy buenas energías, aprovéchalas para materializarla en dinero, cierra aquel negocio que has estado posponiendo de hace tiempo. La constancia será la clave para lograr aquello por lo cual has estado luchando. Este es el mejor momento para trazar tu proyecto de vida, saca provecho de eso y desarróllate.

Horóscopo hoy Libra 28 de abril de 2022

Libra, te has negado a recibir ayuda cuando lo has necesitado, el orgullo te está jugando en contra. Es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. Sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de abril de 2022

Escorpio, estás creando una base y estabilidad para el futuro en el camino equivocado, escucha lo que tus seres queridos tienen para decirte. Decir lo que sientes le dará alivio a tu corazón, comunícate y expresa lo que tienes dentro. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia, debes ser fuerte. Proyecta en positivo lo que vas hacer.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de abril de 2022

Sagitario, hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo. Contágiate de la alegría que hay en tu entorno y aviva esa energía positiva, te hará mucha falta para enfrentar los conflictos que está por venir. Controla siempre tu impulsividad pensando antes de actuar.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de abril de 2022

Capricornio, la desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana. Tienes muchos retos en la vida, pero ve paso a paso, escalón por escalón. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros. Nuevos comienzos.

Horóscopo hoy Acuario 28 de abril de 2022

Acuario, estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía. Aprovecha para comenzar a realizar un deporte. Estas en búsqueda de alguien que te motive y así salir adelante. Fortalécete con tus propios valores y no esperes que los demás te ayuden. Evalúa qué puedes hacer para ayudar en una situación específica y difícil a los tuyos.

Horóscopo hoy Piscis 28 de abril de 2022

Piscis, debes cambiar la visión que tienes hacia ti, comenzar a buscar la forma de capacitarte y creer en cada una de tus habilidades. Un compañero de trabajo buscará acercarse a ti para una relación amorosa, esto es algo que debes evitar. Una persona se acerca a ti para confesarte su amor. Valora más tu tranquilidad sobre todo en casa.

