Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 28 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de agosto de 2022

Aries, muchos viajes vendrán a futuro, enfócate solo en el presente. Recuperas la confianza en alguien que te había hecho quedar mal. Pondrás en prácticas tus ideas. Estarás con algunos malestares físicos producto del exceso de estrés será necesario que descanses el día de hoy. No creas en los comentarios que las personas hacen sobre ti, que nadie te detenga.

Horóscopo hoy Tauro 28 de agosto de 2022

Tauro, éxito y logros en tus proyectos. Recibirás grandes señales donde tu intuición te dirá lo que debes hacer. Revisa con un médico el malestar que sientes. No te detengas, tus ángeles te acompañan. Paciencia. Viajes de trabajo que tendrás que agendar, no olvides también dedicarte a la familia. El verdadero amor llega a tu vida, ten calma y paciencia.

Horóscopo hoy Géminis 28 de agosto de 2022

Géminis, debes hacer cambios de conducta ante los nuevos retos que se te presentan. Muchas dudas en lo laboral, tiempos difíciles que pronto pasarán. No te descuides en tu salud, recuerda que tu bienestar depende de la manera en que tú te cuides, tu familia te necesita sano fuerte y feliz. Buenas noticias que llegan rápido por teléfono cambiarán tu día.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de agosto de 2022

Cáncer, compra y venta importante, se activa tu actividad económica. Ordena tus ideas y prioriza las cosas. Mantén orden y perseverancia en todo lo que desees hacer. Una persona que se va de tu lado piensa en ti y te hablara de lo que siente. No postergues esos exámenes médicos será necesario que prestes más atención a tu salud, no lo olvides.

Horóscopo hoy Leo 28 de agosto de 2022

Leo, estos días será de gran empuje en tu negocio o trabajo. Estarás a la expectativa con un grupo de trabajo. Mejoramiento profesional. Preocupación por la salud de un familiar en casa será necesario que tomes las previsiones del caso. Se activa el amor en estos momentos. Crecimiento personal y profesional. Invitación a ver una película.

Horóscopo hoy Virgo 28 de agosto de 2022

Virgo, un golpe de suerte llega rápido y es para ti, disfrútalo. Todo estará en orden en tu trabajo. Después de la tormenta viene la calma y sale el sol para ti, sé responsable en todo lo que te comprometes. Se definen situaciones en tu vida, sobre todo en el aspecto emocional. Problemas de alergias por alimentos, cuídate más. Logras lo que quieres.

Horóscopo hoy Libra 28 de agosto de 2022

Libra, nuevas etapas y ciclos comienzan de manera positiva. Nuevos proyectos llegan a tu camino, no pararás hasta lograr que se concreten. Debes terminar lo que comienzas, así te cueste. Visitarás otras tierras y verás la oportunidad de hacer nuevos negocios, un nuevo camino se abre para ti. Por fin llega esa persona que esperabas.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de agosto de 2022

Escorpio, tendrás contacto con personas influyentes para un asunto de mucha importancia para ti. Estarás en busca de un cambio en el ámbito laboral, estos días serán claves para hacerlo. Tratarán de culparte de una situación en el trabajo, reúne todas tus pruebas y se aclararán las cosas, lucha por tu verdad. La salud de un menor en casa te preocupará será mejor prevenir que lamentar.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de agosto de 2022

Sagitario, no te canses de luchar, sigue adelante, todo en la vida tiene un propósito, deberás esforzarte más para lograr tus sueños. El alejamiento de alguien te preocupará enormemente, trata de aclarar las cosas, con el tiempo todo se solucionará. No te metas en deudas si no es necesario trata de ahorrar lo más que puedas vendrán tiempos difíciles.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de agosto de 2022

Capricornio, te preocupas por cumplir con las responsabilidades en tu oficina. Tendrás estabilidad en lo económico, pero será un proceso lento. No toleras perder tu libertad. Cumple con tus responsabilidades. Visitas un sitio de mucho verde. Días de celebración por nacimiento. Toma previsiones respecto a dolores de cabeza y agotamiento. ️

Horóscopo hoy Acuario 28 de agosto de 2022

Acuario, logras un éxito en lo económico. Encuentras en la calle lo que no te dan en tu casa, debes tener cuidado a veces las apariencias engañan. Experiencias muy gratas en el ámbito de tus afectos si te muestras tal cual eres. Salida con compañeros a relajarte un poco, pero debes de cuidarte, sobre todo en estos tiempos. Realizarás estudios que te ayuda a superarte.

Horóscopo hoy Piscis 28 de agosto de 2022

Piscis, deberás demostrar eficiencia y puntualidad. Ser sociable limará asperezas. Deseados reencuentros familiares. Nuevas iniciativas. Mujer que pone algo en tus manos y la confianza en ti, has las cosas bien y no le falles. No discutas en la calle. Ten calma y atiende a tu familia, ellos te necesitan. Cuidado con lo que firma. Planes para una nueva inversión.

