Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 28 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de junio de 2022

Aries, no mientas, se claro a la hora de hablar con alguien, evita fantasear, eso no te conviene hacer. Te enfrentas a tus propios temores y debes sobrepasar esas preocupaciones que te causen estrés y debilidad emocional. Estarás inestable emocionalmente y te costará lograr estar conforme. Conversa con alguien que te aconseje.

Horóscopo hoy Tauro 28 de junio de 2022

Tauro, las energías estarán armónicas y es un buen momento para comenzar esas ideas que tienes en mente. Controla lo que comes, hay algún alimento que te esté haciendo daño a tu salud. Recibirás una llamada telefónica que te pondrá nervioso. Olvida ya el pasado que te hace sufrir de más. Pon de tu parte y superarás todos tus temores.

Horóscopo hoy Géminis 28 de junio de 2022

Géminis, será magnífica, tendrás mucha energía y fuerza, no habrá nada ni nadie que detenga esa bola de fuego que eres. El equilibrio es fundamental para mantener la claridad en tu pensamiento y así lograr tomar decisiones acertadas en todo momento. Calma tus impulsos y no permitas que se apoderen de ti, genera acciones sabías.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de junio de 2022

Cáncer, aléjate de chismes, energías tóxicas, malos entendidos y discordia, todo podrá ponerse peor si no te alejas a tiempo. Tu atractivo estará de manifiesto y despertarás las miradas de todos. Haz realidad ese acercamiento tan pensado. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Ármate de valor.

Horóscopo hoy Leo 28 de junio de 2022

Leo, el fruto del trabajo duro se verá reflejado en todo lo que haces y es necesario que te abras a lo nuevo que ha de venir. Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso romanticismo, esto te convence de estar en el camino adecuado. El miedo debe quedar de lado y no permitas que sea una piedra de tranca en tu camino.

Horóscopo hoy Virgo 28 de junio de 2022

Virgo, hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados. Toma las decisiones que sean necesarias y que te brinden la seguridad que requieres. Es un excelente momento para cierre de situaciones en lo laboral, económico, y sobre todo con deudas pendientes.

Horóscopo hoy Libra 28 de junio de 2022

Libra, no le des importancia a las experiencias desafortunadas, fortalece tu ser y libérate de sentimientos innecesarios. Ya es muy tarde para arrepentirte, Debes asumir la decisión que has tomado. Crea las circunstancias que necesitas para las oportunidades que esperas y mereces. Deberás poner todo de ti para salir de un problema que otros han causado.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de junio de 2022

Escorpio, sentirás como las puertas de la prosperidad, del amor, la pasión, y muchas oportunidades se abren para ti, y una ráfaga de energía positiva y buena suerte te abrazara. La bella diosa del amor y la fortuna, Venus, te llenará de su encantó, erotismo, magia y sensualidad, encendiendo el piso por donde caminas, poniéndolo al rojo vivo.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de junio de 2022

Sagitario, llega un período de cambio y transformación que trae ruptura con lo establecido, o lo impuesto, rompes con lo que no te hace avanzar, ni ser tú mismo, ser feliz o ir por lo que quieres. Medita, has yoga, mueve tu cuerpo. Viene una semana favorable con el planeta del amor. Te alejas de un lugar que no te gusta.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de junio de 2022

Capricornio, el amor y la pasión serán los protagonistas, nuevos romances, serán tus compañeros, solo cuida tus emociones, dirígelos a algo concreto, mantén tu mente enfocada. Si eres capaz de ver en tu interior, sabrás con qué cuentas y cuáles realmente son tus recursos. Relájate y contacta contigo y lo que te hace feliz. Es tiempo de vivir al máximo.

Horóscopo hoy Acuario 28 de junio de 2022

Acuario, ábrete a recibir toda la prosperidad que el universo trae para ti y te acerca a la abundancia esperada y merecida. Prepárate para recoger los frutos de lo que sembraste. Cuida lo relacionado con los órganos sexuales y reproductivos, es tiempo de hacer chequeos y evitar cualquier molestia. Busca tu equilibrio perfecto y recárgate de energía.

Horóscopo hoy Piscis 28 de junio de 2022

Piscis, tendrás un percance con una persona que recién conoces, debes tratarlo más para saber si son compatibles o no. La alegría camina a tu lado, es momento de deleitarse y conectar con el bienestar. De ti depende el crecimiento que quieras conseguir, el éxito y el fracaso, toma el control. Prepárate para recibir esa energía que el universo te ofrece.

