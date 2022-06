Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 29 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de junio de 2022

Aries, hoy es el mejor momento para reconciliarte con tu ser amado, inicia una conversación para llegar a buenos acuerdos. Confía en las buenas acciones que llegan para potenciar tu camino de victoria. Terminará tu buena racha en el amor, y estarás solo por un tiempo. Serás el hacedor de tu destino y de ti depende.

Horóscopo hoy Tauro 29 de junio de 2022

Tauro, entras en un ciclo muy positivo, y se comienzan abrir muchas puertas y oportunidades que creías imposibles. Tendrás un día libre de tensiones, más que perfecto para recargar energías y enfrentar la rutina que se viene. Las opiniones encontradas en el trabajo hacen que haya un conflicto que te involucre.

Horóscopo hoy Géminis 29 de junio de 2022

Géminis, no temas en dejar atrás tus temores y ansiedades en los hombros de tu pareja. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que una relación es de dos y no estás solo. Si ahora sientes que tu pareja se ha estabilizado, es momento de fortalecer los lazos y dar un paso mayor. Vendrá a ti un dinero inesperado, empléalo en mejorar tu entorno.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de junio de 2022

Cáncer, no dejes pasar el tiempo y no hacer las cosas que realmente te gustan. La vida es muy corta. Se te ha complicado escuchar los consejos que otros te ofrecen, esto, te hará cometer varios errores. Haz caso sólo a tu corazón, no prestes atención a ciertos comentarios negativos que solo buscan desestabilizarte.

Horóscopo hoy Leo 29 de junio de 2022

Leo, ser conformista no ayudará a tu crecimiento personal. Desafía tus propias convicciones, hasta conseguir los objetivos que te trazaste. Comienza a considerar iniciar una relación estable y deja las aventuras a un lado. Posibles viajes permitirán el descanso deseado y necesario. A veces la soledad permite razonar, tenerlo en cuenta no está demás.

Horóscopo hoy Virgo 29 de junio de 2022

Virgo, hoy encontrarás un objeto que habías perdido hace tiempo. Tus deficiencias a la hora del trabajo en equipo te traerán problemas, debes comenzar a delegar. Contágiate de la alegría que hay en tu entorno y aviva esa energía positiva, te hará mucha falta para enfrentar los conflictos que está por venir. Una persona llega a ti para pedirte un consejo.

Horóscopo hoy Libra 29 de junio de 2022

Libra, no puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros, es el momento de valerte por ti mismo. Hay una persona que te busca a diario para salir contigo, si realmente te gusta, date la oportunidad. Ciertos pensamientos negativos invadirán tu mente el día de hoy, no dejes que esto te detenga. Tu trabajo amerita mucha más concentración.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de junio de 2022

Escorpio, es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. Abre tu círculo de amistades y permítete conocer a más personas, no debes ser tan cerrado que muchas veces no sabemos las oportunidades que no perdemos. No le des importancia a los comentarios malintencionado de otras personas.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de junio de 2022

Sagitario, la desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. La sensibilidad de tu pareja se encontrará a flor de piel el día de hoy.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de junio de 2022

Capricornio, es momento de abrir tu mente y tu corazón y de reconocer quienes te aman y quieren lo mejor para ti, no te cierres, acepta la ayuda que te brindan. Te estás dejando llevar por las emociones, y eso no es muy racional de tu parte, piensa mejor antes de actuar. Es el momento de encarar los nuevos desafíos que la vida pone en tu camino.

Horóscopo hoy Acuario 29 de junio de 2022

Acuario, no renuncies a tus sueños, por más complicado se ponga todo, debes seguir luchando, estás muy cerca de lograrlo. No dejes que tu orgullo te tape la realidad, veces es mejor ceder un poco. Se acercan buenas noticias, relacionadas con tu vida sentimental, será un día bendecido para ti, aprovéchalo. Cuídate de los accidentes de tránsito.

Horóscopo hoy Piscis 29 de junio de 2022

Piscis, comienza a confiar más en ti mismo y en tus capacidades. No te avergüences de lo que eres y de dónde vienes, que sea eso el impulso que te impulse hacia arriba. Compartirás momentos de tensión el día de hoy junto a tu pareja, por malos comentarios de otras personas. No siempre tienes que tener el control de todo, deja que todo fluya.

